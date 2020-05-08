Ким Чен Ына уличили в использовании двойника. Аргументы о «запасном» лидере кажутся и правда убедительными

На записи — несколько человек, одетые ровно так, как и Ким Чен Ын обычно во время своих публичных выступлений. Британские журналисты уверяют, что в один из моментов северокорейский лидер беседует с собственным двойником — схожим даже в комплектации и прическе. Мужчины действительно похожи, правда… сбоку и со спины. Лицо главы Северной Кореи на видео разглядеть невозможно.

По версии Daily Mirror, «самый загадочный диктатор в мире» частенько использует двойников, чтобы обезопасить себя от покушений. «Запасной» Ким Чен Ын мог также подменить северокорейского лидера и во время его внезапного «исчезновения» в апреле этого года.

Тогда в CNN заявили, что Ким может быть болен. Слухи о здоровье главы государства породило его отсутсвие на важных мероприятиях. Глава государства не появился на испытаниях противокорабельных крылатых ракет типа «воздух — поверхность» 14 апреля. А на следующий день он впервые за многие годы не присутствовал в Кымсусанском дворце Солнца на торжественной церемонии по случаю 108-летия со дня рождения своего дедушки — некогда лидера страны Ким Ир Сена. Также Ким Чен Ын отсутствовал на ежегодной сессии Верховного народного собрания 19 апреля. Правда, позже выяснилось, что глава Северной Кореи жив и здоров.

Глаз косит, а рот открылся

Тем не менее, эксперт по лжи, жестам и визуальной диагностике Илья Анищенко заметил разницу во внешности Ким Чен Ына до и после «исчезновения». Причем изменения якобы весьма значительные.

«Я сравнил прошлогодние встречу Ким Чен Ына с Путиным и более раннюю его встречу с Дональдом Трампом. Изменения видны невооруженным взглядом. В то время лидер КНДР выглядел пободрее. Посмотрим на свежее видео (кадры, сделанные 1 мая во время открытия завода — прим. „360“). Самые яркие изменения наблюдаются в тот момент, когда Ким Чен Ын перерезает красную ленточку, потом поднимает голову, в этот момент у него сильно косит левый глаз», — подметил специалист.

До этого на встречах с главой России глаз у Ким Чен Ына не косил. Более того, движения загадочного лидера Северной Кореи вдруг стали заторможенными, а рот открылся, похоже, от волнения. Однако переживания для главы государства дело привычное, волновался Ким и на встрече с Путиным, но рот так не открывал. Всего год назад он вел себя гораздо увереннее.

Уши и зубы не совпадают

Это заметили и некоторые иностранные издания, которые сравнили снимки лица Ким Чен Ына до и после возвращения. В центре внимания оказались уши и зубы лидера Северной Кореи.Так, правозащитница Дженнифер Цзэн задалась в своем Twitter вопросом: «Является ли Ким Чен Ын, появившийся 1 мая, настоящим?»

Вскоре эту теорию подхватили в Сети. «Сломанный резец — определенно определяющая особенность, это не Ким Чен Ын, — написал пользователь SeptAugustus, — Так зачем же двойник? Если он мертв, почему бы просто не объявить об этом и не короновать преемника?» «Хорошо известен тот факт, что Ким использует двойников», — заявили в International Business Times.

Признанный двойник

Достоверно известно как минимум об одном двойнике главы Северной Кореи — актере по имени Говард. Он родом из Австралии, но живет в Гонконге. Мужчина китаец и не говорит по-корейски. При этом Говард все же пользуется своим сходством с Ким Чен Ыном и зачастую появляется на мероприятиях в его образе. Так, он появился на матче по женскому хоккею на льду между сборной объединенной Кореи и сборной Японии. Актер вышел на трибуну, на которой сидели чирлидерши из КНДР, и начал размахивать перед ними флагом. Перед этим фальшивый диктатор появился вместе с двойником Дональда Трампа на открытии Олимпиады. А в 2014 году он участвовал в протестах в Гонконге, чтобы напомнить людям о разнице между Северной Кореей и Гонконгом.

Говард несколько раз был в России. Так, пять лет назад он посетил Москву на майских праздниках. А три года назад двойник главы Северной Кореи исполнил главную роль в клипе российской группы Little Big — LollyBomb. По сюжету, Ким Чен Ын влюбляется в ядерную боеголовку.

Режиссер клипа Алина Пязок в интервью Юрию Дудю рассказала, что Говард не боится пародировать Ким Чен Ына. Со слов самого актера, въезд в КНДР ему все равно запрещен.