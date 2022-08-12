Туристический кешбэк в 20% продлили на осень. Вот как его получить

Продажа осенних туров по России с 20-процентным кешбеком начнется 25 августа. Объясняем, как получить возврат части стоимости путевки.

О старте осеннего этапа продаж туров по РФ объявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Кешбэк в размере 20% будет действовать на поездки по стране с 1 октября по 25 декабря 2022 года, а на круизы — с 1 сентября и до завершения навигации.

Как получить кешбэк за поездки по России

В программе кешбэка на путешествия по РФ участвуют все регионы страны. Поездка должна длиться не менее четырех дней и трех ночей.

Выбрать подходящий вариант отдыха, чтобы вернуть часть средств, можно будет с 25 августа в разделе партнеров программы. В акции будут участвовать туры, круизы, а также поездки в отели и санатории.

Чтобы получить назад 20% стоимости путевки, необходимо оплатить понравившееся путешествие по России с 25 августа по 10 сентября картой «Мир». А перед этим — зарегистрировать карту российской платежной системы в программе лояльности.

Максимальная сумма кешбэка составит 20 тысяч рублей, а для путешествий по Дальнему Востоку — 40 тысяч рублей за проживание в гостиницах при бронировании напрямую на сайте жилья, участвующего в программе. Если оформлять поездку на Дальний Восток через туроператора или агрегаторы, максимальная сумма кешбэка останется в размере 20 тысяч рублей.

Воспользоваться услугой кешбэка можно неограниченное количество раз. Деньги поступят на карту «Мир» в течение пяти рабочих дней с момента платежа.

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