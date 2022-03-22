Санатории стали новым трендом у россиян. На лечении в здравницах можно сэкономить

Россияне стали все чаще бронировать путевки в санатории. Интерес к здравницам объясняется закрытыми границами и желанием пройти реабилитацию после ковида. Получить путевку можно бесплатно и сэкономить благодаря льготам.

Российский союз туриндустрии сообщил об ажиотажном спросе на отдых в санаториях российских регионов весной и летом этого года. По словам пресс-секретаря РСТ Ирины Тюриной, популярные места отдыха забронированы до второй половины мая и июня. На спрос влияет программа туристического кешбэка, по которой государство компенсируют россиянам отдых в стране, написал «Интерфакс».

За последние два года интерес к отдыху в санаториях вырос из-за закрытых границ в пандемию. Но сейчас операторы заметили еще большее увеличение спроса. Он может быть связан не только с закрытыми границами, но и с реабилитацией после ковида. В санаториях также увеличилось количество предложений для семей и для молодых людей.

При этом россияне начали реже бронировать туры в Крым из-за закрытия аэропортов на юге России. Отдыхающие начали так же отказываться от отпуска в курортных городах, например в Анапе и Геленджике. Эксперты отрасли зафиксировали снижение спроса на поездки длительностью менее шести дней, написала Lenta.ru.

Как сэкономить на отдыхе

Один из способов сэкономить на отдыхе — это воспользоваться программой туристического кешбэка. Основной туристический кешбэк стартовал 15 марта, а продажу туров по программам детского возобновят в ночь на 31 марта. Поездки можно покупать до 1 мая, а поехать отдыхать — с момента покупки и до 1 июля. Условия программы остались такими же: необходимо оплатить путевку в любой регион России картой «Мир», а длительность поездки должна составлять не менее двух ночей. Деньги в размере 20% от стоимости тура автоматически вернутся на карту.

Некоторые категории россиян могут бесплатно и в первую очередь получить путевки в санатории. К ним относят инвалидов I группы и детей-инвалидов. Льготную путевку в санаторий могут получить и пенсионеры по федеральному и региональному законодательству. В Московской области услугу предоставляют пенсионерам со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума в регионе. Получить льготу можно не чаще одного раза в году при наличии медицинских показателей.

Остальные группы населения так же могут бесплатно получить путевку в санаторий в порядке общей очереди. Участковый терапевт может выдать пациенту заключение с поставленным диагнозом, который входит в перечень болезней для санаторного лечения. А дальше врачебная комиссия решит, положено ли пациенту лечение в санатории, написал сайт kp.ru.

Санатории Подмосковья

Отдохнуть и подлечиться летом можно в санаториях Московской области. При этом цена за отдых не будет высокой. Один из таких качественных, но недорогих санаториев — это «Сосны» в поселке Быково. Здравница позволит поправить здоровье, отдохнуть от шума большого города и прогуляться по хвойному лесу. Шестидневная путевка с лечением на двоих взрослых обойдется в 28 тысяч рублей.

Посетить можно и санаторий «Вороново», расположенный в одноименном поселке. Здравница находится в старинной усадьбы, которую окружает парк. Недалеко от нее построен и современный жилой комплекс в стиле советского модернизма.

Санаторий предлагает несколько тарифов для отдыхающих. Один из новых — медицинская реабилитация после ковида. Семидневная оздоровительная путевка на одного человека обойдется в 30 тысяч рублей.

Подлечиться и насладиться свежим воздухом можно в санатории «Подлипки» в лесопарковой зоне Королева. «Подлипки» известен тем, что в нем отдыхают и лечатся космонавты. Здравница предлагает подправить здоровье и восстановиться после ковида. Семидневная путевка с лечением на одного человека обойдется в 19 600 рублей, а на двух в 49 000. В стоимость входят питание и медицинские услуги.