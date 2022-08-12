Размер кешбэка за путевки на Дальний Восток увеличат вдвое

Россияне, решившие отправиться на Дальний Восток, смогут вернуть в рамках кешбэка до 40 тысяч рублей, заявил председатель правительства Михаил Мишустин. С таким заявлением он выступил в Горно-Алтайске, где провели совещание по развитию туристической области, сообщило РИА «Новости».

До настоящего момента максимальный размер «дальневосточного» кешбэка составлял 20 тысяч рублей.

«Правительство увеличивает максимальную сумму возврата части средств гражданам при покупке путевок на Дальний Восток. Теперь возмещаться будет до 20% от стоимости путевки — до 40 тысяч рублей», — отметил председатель правительства.

По словам Мишустина, 25 августа в стране начнется осенний этап продаж туров с кешбэком 20%, сообщили «Известия». Такую выгоду можно получить за поездки в период с 1 октября по 25 декабря.

С начала года в России отдохнули 34 миллиона человек, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Это больше чем в 2021 и в 2019 годах. Она отметила, что по итогам 2022 года ведомство ожидает турпоток на уровне 61 миллиона человек.