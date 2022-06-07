Жителям Подмосковья напомнили, как получить «Коммунальный бонус» за оплату ЖКУ

Рекомендованный срок оплаты коммунальных услуг заканчивается 10 июня.

Своевременно оплачивая счета в личном кабинете МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», жители Подмосковья получают тройную выгоду: оплату счета без комиссии, кешбэк при оплате картой «Мир», доступ к программе «Коммунальный бонус».

«В личном кабинете можно без комиссии оплатить счета с карт платежных систем МИР, Visa, Mastercard, а теперь — и системы UnionPay. Банковские организации берут проценты за свое обслуживание. Мы пошли другим путем и побеспокоились о выгоде и удобстве жителей: комиссию с каждого платежа МосОблЕИРЦ взял на себя и сам переводит ее банкам», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Двум программам лояльности аналогов в других регионах нет. Это программы «Коммунальный бонус» и кешбэк для держателей карты «Мир».

Человек, который вовремя и в полном объеме оплатил счета в личном кабинете, получает доступ к скидкам в кафе, в книжных магазинах, в магазинах для детей и будущих мам, для садоводов. Также получают скидки на образовательных платформах и бесплатные подписки в онлайн-кинотеатрах.

В данный момент на странице «Коммунального бонуса» размещено более четырех десятков интересных предложений: обучение, кино и ТВ, здоровье и красота, онлайн-гипермаркеты. Самые популярные — купоны от Чистой линии, Domino’s Pizza, онлайн-кинотеатра IVI, онлайн-сервиса More.tv, онлайн-школы TutorOnline. Предложение июня: 15% скидка на экологичные средства для дома и тела от SYNERGETIC и другие предложения.

При оплате счетов картой «Мир» с каждого платежа возвращается кешбэк один процент. В общей сложности жители Подмосковья уже получили обратно больше 100 миллионов рублей.

Стать участником программы «Коммунальный бонус» просто. После оплаты счета через личный кабинет МосОблЕИРЦ или мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» откроется страница «Коммунальный бонус». Не покидая ее, выберите понравившееся предложение и нажмите кнопку «Получить». Важно применить полученный промокод при оформлении покупки.

Если соседи хотели бы получать единый платежный документ (ЕПД), — нужно подать заявку через QR-код в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«При поступлении пяти и более заявок от жителей Вашего дома на получение ЕПД для внесения платы за жилищно-коммунальные услуги ваши обращения будут приняты в работу по включению Вашего многоквартирного дома в единую систему расчетов», — сказал Антон Велиховский.