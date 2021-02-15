Катаклизмы на паузе. Рекордный снег не вызовет паводков, но отодвинет весну

Минувшие выходные Москва и Подмосковье провели под снегом: за два дня выпало 75% месячной нормы осадков. Многие беспокоятся, не приведет ли это к будущим паводкам, но специалисты уверены, что делать выводы еще рано. Да и весна придет в центральную часть России не раньше конца марта.

Уборка снега

У лыжников и детей с санками-ватрушками капризы погоды вызвали настоящий восторг, а вот большинство автомобилистов занимались тем, что откапывали свои машины из-под завалов. Не обошлось и без чрезвычайных происшествий: небывалый снегопад продавил крышу теннисного корта в Щелкове, а в столице один человек погиб из-за обрушения на складе на улице Промышленной, передает ТАСС.

Снег стараются оперативно убирать с улиц и дорог. По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, на улицах столицы круглосуточно работают более 70 тысяч человек и почти 14 тысяч единиц техники, сообщило агентство городских новостей «Москва».

Чтобы с ближайшим потеплением улицы города не оказались залиты водой, снег вывозят. До 2002 года его просто сбрасывали в реки Москву и Яузу, что не слишком хорошо сказывалось на состоянии как самих водоемов, так и прибрежной зоны. Поэтому во всех административных округах Москвы были открыты десятки снегосплавных пунктов.

Снежная масса подается в специальные снегоприемные бункеры сточной воды из городских канализационных каналов и коллекторов. После измельчения через сепараторы-дробилки и отсеивания крупного мусора снег попадает в воду, растапливается и сбрасывается в канализационные каналы.

За прошлую зиму в стационарных снегосплавных пунктах «Мосводоканала» было утилизировано около двух миллионов кубометров снега, сообщил «Мосводоканал». Переработанные осадки в виде талой воды поступили на очистные сооружения канализации, где их полностью очистили и обеззаразили перед сбросом в водоприемники.

Есть снегоплавильные пункты и в городских округах Истра, Химки, Красногорск, Жуковский, а также в Солнечногорском городском округе. Всего же в Подмосковье определено свыше 200 мест для вывоза и сбора снега. На этих площадках запрещено размещать бытовые или производственные отходы.

Кроме того, областной закон «О благоустройстве в Московской области» разрешает коммунальщикам временно складировать снег в парках, лесопарках, садах, скверах, на бульварах и других специально подготовленных для этого площадках.

В целом по Подмосковью дорожные и коммунальные службы работали три дня в круглосуточном режиме без перерывов. Для уборки дорог вышли более трех тысяч единиц техники и более пяти тысяч рабочих, во дворах и на общественных территориях работали свыше 2,9 тысячи единиц техники и 23 тысячи представителей коммунальных служб.

Всего снег убирали 28 тысяч человек, рассказал на совещании с губернатором Андреем Воробьевым министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

О паводках говорить рано

В МЧС заявили, что пока не располагают данными о возможных паводках. Но ведомство все равно держит руку на пульсе, проверяя плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники, дамбы.

К 1 февраля ведомство уже провело капитальный ремонт 36 гидротехнических сооружений, предстоит доделать еще 25 ГТС. Кроме того, в регионе постоянно действует областной межведомственный оперативный штаб по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод.

Но сегодня говорить о возможных паводках еще рано, отметила метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Уже бывало, когда в конце февраля — начале марта выпадало очень много снега, но потом он быстро сходил и паводка не было.

«Гидрологи делают свои оценки в первой декаде марта. Зато в ближайшие пять дней сильных снегопадов точно не будет. Разумеется, это не исключает того, что в конце февраля у нас может выпасть значительное количество осадков и месяц завершится со значительным избытком снега», — пояснила метеоролог в беседе с «360».

Какова будет высота снежного покрова, пока не ясно. В ближайшие дни предполагается морозная погода, и за счет того, что солнце все-таки светит, часть снега будет испаряться. На раннюю весну рассчитывать тоже пока не нужно — маловероятно, что температура повысится до оттепели, отметила Татьяна Позднякова.

Март — зимний месяц

То, что раннего тепла нам не видать, подтвердил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если мы имеем в виду устойчивый переход температуры в сторону повышения, то этот процесс будет в самом конце марта. Россия — северная страна, и март, по сути, — это зимний месяц, так что ждать тепла не приходится исходя из климата. Ледолом на реках, сход снега обычно происходят в конце марта — первой декаде апреля. Можно ли говорить о том, что в Москве 1 марта начало весны? Нет, конечно!» — сказал Вильфанд.

Кроме того, метеоролог отметил, что в этом году снега было довольно много и таять он резко не будет, так как он прекрасно отражает солнечные лучи даже при большом количестве солнца, а также быстро охлаждает теплый воздух.

Синоптик заверил, что в ближайшие дни снегопадов не будет, ожидается морозная ночь, а далее — небольшой снежок, переменная облачность, мороз и солнце, дождливый ветер. И так до субботы. Температура будет холоднее нормы на 7-12 градусов.

Москва попала как из огня да в полымя — из снегопадов в сильные морозы Роман Вильфанд.

Холодная погода распространяется практически на всю европейскую территорию России: на Урал и Западную Сибирь. Тепло, но по-зимнему сейчас в Якутии — там температура выше нормы на четыре-шесть градусов: там трещат 30-45-градусные морозы.