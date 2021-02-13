Надувная крыша теннисного корта в Щелкове просела из-за сильного снегопада. Главное

Утром в субботу в Щелкове из-за снега просела крыша теннисного корта. Сначала местные жители подумали, что произошло обрушение. Но в городской администрации информацию опровергли. В соцсетях начали появляться фото и видео с места происшествия.

Надувная крыша находится на пристройке в ТЦ на Центральной улице в Щелкове. Местные жители решили, что кровля здания рухнула, а под ней остались люди.

Но в МЧС по Московской области эту информацию быстро опровергли. В местной администрации заверили, что ничего серьезного не произошло.

«Из-за снега просела крыша надувного строения, где располагается теннисный корт. Людей, находившихся внутри, эвакуировали», — отметили в ведомстве.

Тем не менее матерчатая часть крыши частично порвалась. С места ЧП сразу же эвакуировали 60 человек. В результате никто не пострадал. По последним данным, в здании сейчас никого нет.

Кроме того, спасатели приняли решение сдуть крышу до полной очистки.

«Во избежание несчастных случаев было принято решение сдуть крышу до полной очистки. Работа проводится с соблюдением всех требований безопасности. Пострадавших нет», — рассказал «360» дежурный сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по региону Наталья Данилова.

Источник фото: соцсети

На месте происшествия развернули оперативный штаб, также работает комиссия по ЧС под руководством заместителя председателя комиссии Леонида Киселева, спасатели и представители коммунальных служб городского округа.