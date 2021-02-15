Уборка снега с дорог Подмосковья закончится до 18 февраля

Собранный в сугробы снег на дорогах Московской области уберут не позднее 18 февраля. Об этом на совещании с губернатором Андреем Воробьевым сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он пояснил, что после завершения снегопада проезжую часть дорог, обочины и тротуары должны расчистить за 23 часа, а вывезти снег необходимо в течение пяти суток.

«Сегодня это самая сложная задача, учитывая тот объем покрова, который выпал во время снегопада», — заявил министр и добавил, что весь собранный снег вывезут не позднее 18 февраля.

Дорожные и коммунальные службы работали три дня в круглосуточном режиме без перерывов. Для уборки дорог вышли более трех тысяч единиц техники и более пяти тысяч рабочих. Для контроля проведенных мероприятий создали специальный штаб.

В итоге только 60 подъездов к населенным пунктам не было очищено вовремя, но и там все убрали за 12 часов.

Алексей Гержик особо отметил, что во время снегопада жителей просили отказаться от личного транспорта и воспользоваться общественным.

«Организовали большую работу с охватом 14 миллионов жителей, которые получили push-уведомления видели репортажи на телевидении и личные обращения», — рассказал министр.

Также он отметил, что жителей просили не оставлять личные машины на проезжей части во дворах, чтобы не мешать проезду снегоуборочной техники.

Обрушившийся на Подмосковье снегопад оказался крупнейшим с 1973 года. Высота сугробов в два раза выше климатической нормы.