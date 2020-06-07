Как пойти голосовать по поправкам в Конституцию: инструкция от А до Я

Голосование по изменению Конституции пройдет с 25 июня по 1 июля. «360» объясняет, как принять в нем участие.

Когда и куда идти

Основным днем голосования станет 1 июля, но участки будут работать с 25 июня, с 08:00 до 20:00 по местному времени.

Голосование будет проходить на всей территории России, а также за границей. Пока что ЦИК планирует открыть около 250 участков за рубежом.

Узнать место и номер своего участка для голосования можно с помощью сайта ЦИК России, на карте ЦИК, которая называется «ТИК и УИК на карте России» или через личный кабинет на портале «Госуслуги».

Источник фото: Центризбирком

Узнать свой участок можно также по бесплатному номеру 8 (800) 200-00-20. Россияне, которые находятся за пределами страны, могут воспользоваться номером +7 (499) 754-00-20.

Чтобы изменить место голосования, нужно воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель». Подача заявлений продлится с 5 по 21 июня. Уже сейчас прикрепиться к другому участку можно с помощью территориального избиркома, МФЦ или портала госуслуг. С 16 до 21 июня подать заявление, кроме того, можно будет через участковую избирательную комиссию.

Голосования по почте не будет. Зато с 5 июня жители Москвы и Нижегородской области могут подать заявление о желании проголосовать дистанционно. Для это им понадобится подтвержденная запись на портале госуслуг или на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Само дистанционное голосование проводится на портале 2020og.ru с 14:00 25 июня до 20:00 30 июня по московскому времени.

Кто голосует и за что

Проголосовать могут все граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, за исключением тех, кто признан недееспособным или содержится в местах лишения свободы по приговору суда.

Бюллетени для голосования выдаются при предъявлении паспорта РФ или документа, который его заменяет. Это может быть военный билет, временное удостоверение личности, паспорт гражданина СССР образца 1974 года.

Если прийти на участок по каким-то причинам не получается, жители России могут подать заявление через портал «Госуслуги» или обратиться по телефону, чтобы представители избиркома пришли к ним домой с переносным ящиком для голосования.

Проголосовать можно будет только за весь пакет поправок к Конституции.

В бюллетене крупными буквами задается один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» На него можно ответить либо утвердительно, либо отрицательно.

Безопасность на голосовании

При обсуждении даты голосования представители Центризбиркома и Роспотребнадзора назвали выбранную дату оптимальной.

На участках будут находиться не больше 12 человек в час, причем потоки входящих и выходящих разведут. Всех участников голосования обеспечат защитными масками, перчатками, одноразовыми ручками, на участках будут дезинфицирующие коврики и санитайзеры.

Все члены избирательных комиссий пройдут тест на коронавирус. Перед голосованием им измерят температуру. Помещения будут проветривать и обеззараживать.

Кроме того, Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для тех, кто хочет прийти проголосовать. Ведомство посоветовало взять с собой не только паспорт, но и собственную ручку, маску и перчатки. В самом помещении следует соблюдать дистанцию полтора-два метра.

В Роспотребнадзоре напомнили, что давать свой паспорт в руки члену комиссии не нужно. Зато для идентификации личности потребуется показать лицо без маски.

Участники голосования также должны постараться все сделать за 15 минут и не касаться стенок в кабине для голосования.

Всю актуальную информацию по голосованию можно посмотреть на сайте ЦИК конституция2020.рф.