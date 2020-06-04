Москвичи и нижегородцы смогут проголосовать по поправкам с помощью сайта госуслуг

Электронное голосование пройдет с 25 по 30 июня на специально созданном сайте 2020og.ru. Для участия необходимо с 5 по 21 июня подать заявку через местный портал госуслуг (в столице, в Нижнем Новгороде). Параллельно с этим с 25 июня по 1 июля во всех российских регионах, в том числе в Москве и Нижегородской области, будет проходить очное голосование.

Проголосовать по поправкам в основной закон смогут все жители столицы, у которых «есть учетная запись на московском портале госуслуг», заявил зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в свою очередь отметил, что за дистанционными формами голосования будущее, особенно «в ситуации с пандемией».

Заявки на проведение онлайн-голосования подавали пять регионов — помимо Москвы и Нижегородской области, это были Санкт-Петербург, Красноярский край и Карелия. ЦИК России отклонил заявку Карелии из-за нехватки времени на его подготовку, Санкт-Петербургу было отказано из-за претензий к работе избиркомов, а в Красноярском крае не стали проводить эксперимент из-за большой разницы во времени с Москвой.