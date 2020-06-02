    02 июня 2020, 16:49

    Россия откроет 250 участков для голосования по изменению Конституции за рубежом

    Юлия Булыгина

    Для голосования по изменению Конституции за границей могут открыть 250 участков. Их окончательное число будет зависеть от ограничений, связанных с коронавирусом.

    «На сегодняшний день, по предварительной информации МИД, за пределами территории РФ будет образовано примерно 250 участков для голосования», — объявил член ЦИК Николай Левичев на заседании избиркома, его цитирует РИА «Новости».

    Левичев объяснил, что на открытие участков за рубежом будет влиять ситуация с коронавирусом, в том числе в динамике. Поэтому окончательное число участков ближе к голосованию может увеличиться или уменьшиться.

    Он также рассказал, что ЦИК «получает предложения от электоральных активистов за рубежом».

    Голосование по изменению Конституции пройдет в течение недели, начиная с 25 июня. Основным днем станет 1 июля, его сделают выходным.

    На голосовании россиянам предложат ответить на вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». В бюллетене прописано только два варианта ответа: да и нет.