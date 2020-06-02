Россия откроет 250 участков для голосования по изменению Конституции за рубежом

Для голосования по изменению Конституции за границей могут открыть 250 участков. Их окончательное число будет зависеть от ограничений, связанных с коронавирусом.

«На сегодняшний день, по предварительной информации МИД, за пределами территории РФ будет образовано примерно 250 участков для голосования», — объявил член ЦИК Николай Левичев на заседании избиркома, его цитирует РИА «Новости».

Левичев объяснил, что на открытие участков за рубежом будет влиять ситуация с коронавирусом, в том числе в динамике. Поэтому окончательное число участков ближе к голосованию может увеличиться или уменьшиться.

Он также рассказал, что ЦИК «получает предложения от электоральных активистов за рубежом».

Голосование по изменению Конституции пройдет в течение недели, начиная с 25 июня. Основным днем станет 1 июля, его сделают выходным.

На голосовании россиянам предложат ответить на вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». В бюллетене прописано только два варианта ответа: да и нет.