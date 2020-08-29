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    29 августа 2020, 15:17

    Президент Южной Осетии отправил правительство страны в отставку на фоне протестов

    Ксения Басырова

    Правительство Южной Осетии уходит в отставку. Об этом сообщается в официальном указе президента страны Анатолия Бибилова.
    Президент Южной Осетии отправил правительство страны в отставку на фоне протестов

    Обязанноси главы правительства пока будет выполнять вице-премьер Бекоев.

    «Постановляю: освободить Пухаева Эрика Георгиевича от должности председателя правительства Республики Южная Осетия согласно его заявлению. Объявить об отставке правительства Республики Южная Осетия», — говорится на сайте президента страны.

    Кроме того, депутаты парламента Южной Осетии потребовали у президента отправить в отставку и генерального прокурора страны.

    «На повестке внеочередной сессии парламента стоял единственный вопрос — об отстранении от должности генерального прокурора Урузмага Джагаева», — рассказали ТАСС представители пресс-службы парламента.

    Большинство депутатов проголосовали за отставку генпрокурора страны.

    Ранее СМИ сообщали, что из-за протестов в отставку ушел премьер-министр страны Эрик Пухаев.

    Протестные акции в Южной Осетии начались после смерти мужчины, задержанного на днях по обвинению в покушении на главу МВД республики. Жители трбовали отставки правительства.

    Новости SMI.FM