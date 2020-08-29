Президент Южной Осетии отправил правительство страны в отставку на фоне протестов
Обязанноси главы правительства пока будет выполнять вице-премьер Бекоев.
«Постановляю: освободить Пухаева Эрика Георгиевича от должности председателя правительства Республики Южная Осетия согласно его заявлению. Объявить об отставке правительства Республики Южная Осетия», — говорится на сайте президента страны.
Кроме того, депутаты парламента Южной Осетии потребовали у президента отправить в отставку и генерального прокурора страны.
«На повестке внеочередной сессии парламента стоял единственный вопрос — об отстранении от должности генерального прокурора Урузмага Джагаева», — рассказали ТАСС представители пресс-службы парламента.
Большинство депутатов проголосовали за отставку генпрокурора страны.
Ранее СМИ сообщали, что из-за протестов в отставку ушел премьер-министр страны Эрик Пухаев.
Протестные акции в Южной Осетии начались после смерти мужчины, задержанного на днях по обвинению в покушении на главу МВД республики. Жители трбовали отставки правительства.