Президент Южной Осетии отправил правительство страны в отставку на фоне протестов

Правительство Южной Осетии уходит в отставку. Об этом сообщается в официальном указе президента страны Анатолия Бибилова.

Обязанноси главы правительства пока будет выполнять вице-премьер Бекоев.

«Постановляю: освободить Пухаева Эрика Георгиевича от должности председателя правительства Республики Южная Осетия согласно его заявлению. Объявить об отставке правительства Республики Южная Осетия», — говорится на сайте президента страны.

Кроме того, депутаты парламента Южной Осетии потребовали у президента отправить в отставку и генерального прокурора страны.

«На повестке внеочередной сессии парламента стоял единственный вопрос — об отстранении от должности генерального прокурора Урузмага Джагаева», — рассказали ТАСС представители пресс-службы парламента.

Большинство депутатов проголосовали за отставку генпрокурора страны.

Ранее СМИ сообщали, что из-за протестов в отставку ушел премьер-министр страны Эрик Пухаев.

Протестные акции в Южной Осетии начались после смерти мужчины, задержанного на днях по обвинению в покушении на главу МВД республики. Жители трбовали отставки правительства.