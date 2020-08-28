Меры безопасности усилили в Цхинвале на фоне митингов

Правоохранительные органы Южной Осетии максимально усилили меры безопасности в Цхинвале. Там сейчас проходит стихийный митинг.

Об этом ТАСС сообщил ио министра внутренних дел Мераб Пухаев.

«Мы максимально усилили меры безопасности в столице республики. Митинг на площади несанкционированный, поэтому держим ситуацию под контролем», — подчеркнул он.

28 августа в центре Цхинвала собрались несколько сотен протестующих. Граждане вышли на акцию протеста после информации о смерти местного жителя. Его задержали на днях по обвинению в покушении на главу МВД республики.

Ранее стало известно, что главу МВД отстранили из-за данного инцидента. А глава кабмина Южной Осетии Эрик Пухаев на фоне протестов заявил, что уходит в отставку. Он считает, что это правильное решение.