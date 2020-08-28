Премьер-министр Южной Осетии ушел в отставку на фоне протестов
Об этом сообщили в пресс-службе президента и правительства республики, пишет ТАСС.
«Председатель правительства Республики Южная Осетия Эрик Пухаев сделал заявление об отставке», — говорится в сообщении пресс-службы.
Там добавили, что в обращении к гражданам республики премьер-министр отметил, что обдумал свое решение и считает его правильным.
По данным издания, сегодня в центре Цхинвала собрались несколько сотен протестующих. Они вышли на демонстрацию, после того как появилась информация о смерти местного жителя, задержанного на днях по обвинению в покушении на главу МВД республики. Граждане требовали отставки правительства.
Массовые протесты также продолжаются и в Белоруссии. Там оппозиционно-настроенные граждане не довольны результатами выборов президента. По данным ЦИК, победил действующий президент Александр Лукашенко. Однако протестующие требуют новых выборов.