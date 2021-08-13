Юг России снова уходит под воду. Местные жители с ужасом ждут вечера

На юге России снова потопы из-за аномальных осадков. Керчь ушла под воду, а в Новороссийске ввели режим ЧС. Власти посоветовали жителям готовиться к эвакуации, но пока местные не слишком обеспокоены: прошлое наводнение из-за ливней было в разы сильнее.

Керчь в кольце воды

В Керчи уже несколько дней не прекращаются ливни. Центральные улицы перекрыли из-за подтоплений. По словам синоптиков, непогода сохранится и дальше — в ближайшие дни город ждет град, шквалистый ветер и грозы.

Местная жительница Анастасия рассказала «360», что сейчас, как и в июне, в основном подтоплены район стадиона, центральной больницы, автовокзала и рынков.

Транспорт пока продолжает ходить, но его маршруты меняют, чтобы объезжать потопы. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Досталось и трассе «Таврида», часть которой тоже оказалась под водой.

По словам местной жительницы Аси, о стихии в городе предупреждают людей по громкоговорителям и просят обращаться в МЧС, если их начнет топить.

Непосредственно до эвакуации или хотя бы подготовки к ней пока дело не доходит. К тому же ливни хотя и идут постоянно, их интенсивность время от времени снижается. Во время июньских потопов, по оценкам Аси, воды было примерно в три раза больше, чем сейчас.

Источник фото: телеканал «360»

Однако керчанка Анна уверена, что люди готовятся к худшему, потому что циклон усиливается, а дождь не прекращается.

«Страшно, конечно. Многие предприниматели еще после июньского кошмара не восстановились, а тут опять повторение», — добавила другая жительница по имени Анастасия.

Тем временем в соцсетях уже появляются видео с потопом. Например, на одном из них, снятом в районе центрального рынка, в потоке воды вниз по дороге катятся десятки арбузов.

Новороссийск и Анапа

В окрестностях Новороссийска тоже ввели режим ЧС. Местная жительница Ирина рассказала «360», что воды в городе действительно много — «не ехала, а скользила по воде». Из машин многие выходить не рискуют, боясь, что их снесет течением.

Особый режим действует и в поселке Южная Озереевка под Новороссийском. По словам местной жительницы Натальи, разлилось озеро — пострадали почти все участки. Но главный удар стихии ожидают к вечеру, когда дожди пойдут снова.

Синоптики предупредили, что за 13 августа там может выпасть две месячные нормы осадков. Во время ливня в Новороссийске даже сработали сирены, предупреждающие об опасной погодной ситуации.

Жители Анапы рассказывают о размытом центральном пляже: часть песка унесло в море. В некоторых местах вода полностью затопила даже тротуары, но машины пока могут передвигаться.

Спасатели откачивают воду, но к вечеру, по прогнозам синоптиков, дожди возобновятся. Также пострадали и территории Славянского, Ейского и Темрюкского районов. Жителей просят парковать автомобили на возвышенностях и в случае ухудшения погодной ситуации быть готовыми к эвакуации.