Ливни затопили центр Керчи. Улицы перекрыты

В Керчи перекрыли центральные улицы из-за подтоплений в результате ливней. Также временно на линии не вышел электротранспорт. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В зоне подтопления оказались городской рынок, стадион, рыбоконсервный завод. Дожди лили весь вечер и всю ночь. По словам синоптиков, на востоке полуострова сильные осадки ожидаются и в пятницу. Также специалисты предупредили о грозах, крупном граде, шквалистом ветре с порывами 20–25 метров в секунду.

«В связи с выпадением обильных осадков подтоплены центральные улицы города: перекресток Самойленко и улицы Борзенко, Еременко в районе стадиона имени 50-летия Октября. Эти улицы перекрыты», — говорится в сообщении.

В местах подтопления работают спасательные службы. О пострадавших информации не поступало. В социальных сетях появились видео, на которых можно разглядеть масштабы стихийного бедствия. В частности, в районе оптового рынка вода стоит выше щиколотки, вокруг проплывают десятки арбузов и дынь.

Ранее синоптик Евгений Тишковец предупредил, что 12 августа в Керчи за сутки выпадает 343% от месячной нормы осадков.