Трассу «Таврида» затопило в Крыму

Участок трассы «Таврида» в восточной части Крыма оказался подтоплен из-за обильных осадков, обрушившихся на полуостров. Об этом в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань» сообщили РИА «Новости».

Из-за подтопления участка трассы в Ленинском районе движение машин переориентировали по направлению село Ленино — село Ильичева. Но и на дороге, которую использовали для объезда, тоже образовалась пробка.

Ливни с грозой не утихают в Крыму вторые сутки. Telegrаm-канал «Подъем» сообщил со ссылкой на Упрдор «Тамань», что движение в Ленинском районе уже восстановлено.

На востоке Крыма утром в четверг также подтопило несколько домов в селе Красногорка Ленинского района, передал сайт kp.ru сообщение республиканского МЧС. Количество подтопленных домовладений уточняется. На место направили оперативную группу. На место также отправился глава крымского МЧС Сергей Садаклиев.

Подтопления также зафиксировали в селе Красноселье Симферопольского района. В МЧС сообщали о затруднении движения автотранспорта на дороге в направлении села Доброго.