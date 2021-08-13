Режим ЧС ввели в Новороссийске из-за ливней

В Новороссийске ввели режим ЧС из-за сильного дождя. По предварительным данным, за сутки может выпасть двухмесячная норма осадков.

Дождливая погода продлится до 14 августа. Об этом сообщили на сайте администрации Новороссийска.

«Продолжается ливень, усиление ветра, возможен подъем уровня воды в реках и подтопление низинных территорий», — сообщили в администрации.

МЧС сообщило, что их силы и средства находятся в повышенной готовности. На побережье направлены аэромобильная группировка Главного управления и другие дополнительные силы, техника, плавательные средств.

В Новороссийске 13 августа введен режим ЧС. Зоной ЧС является село Южная Озереевка.

Ранее ливни обрушились на Керчь. В городе перекрыли центральные улицы из-за подтоплений. Также 12 августа из-за обильных осадков затопило трассу «Таврида» в восточной части Крыма. Причиной таких резких перемен погоды назвали образование мезоциклона, который окажется небольшим, но очень активным.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объяснил, что такие природные явления образуются, когда ветер резко меняется и часть нижней атмосферы начинает вращаться.