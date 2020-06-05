Японский политолог призвал «отобрать» Курилы. Почему его высмеяли соотечественники?

Касияма напомнил, что в мае японский МИД в так называемой «Синей книге по дипломатии» — ежегодном докладе о взаимоотношениях с другими странами — снова заявил, что суверенитет Японии распространяется на острова южной группы Курильского архипелага. Однако политолог заметил, что в документе не указали, о каких именно островах идет речь — обо всех четырех или же только о двух. Так, по словам японца, власти надеются оставить себе пространство для маневров, а также надежду добиться от Москвы возвращения хотя бы двух островов.

«Ранее я уже неоднократно писал, что считаю вариант возврата двух островов ошибочным и что Россия вряд ли пойдет даже на него», — отметил политолог. Он уверен, отказавшись от претензий на все острова без исключения, Токио проявит слабость. Тогда остальные страны, с которыми у Японии есть территориальные конфликты решат, что японцы готовы легко расстаться со своими землями. Токио спорит с Пекином относительно островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море и с Сеулом относительно острова Такэсима (Токто).

Также политолог подчеркнул, что Москва не хочет идти на уступки. Он сослался на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Последний заявил, что Россия не меняет свою позицию и считает переговоры невозможными до тех пор, пока «Япония не признает Южные Курилы за Россией».

Легко на уступки российской стороне мы пойти не можем. Мы не можем отбрасывать в сторону важнейший признак любого государства — его территориальный суверенитет Юкио Касияма японский политолог.

При этом Япония не отказывалась от претензий касательно всех четырех островов. Об этом в разговоре с «360» заявил аналитик из Токио Михаил Мозжечков. По его словам, премьер-министр Синдзо Абэ просто очень хитро лавировал на всех встречах с Владимиром Путиным касательно территории. Однако, в каких бы формах Абэ ни выражался, понятно, что на два острова он не согласится.

«Японцам обычно вообще все равно»

Как ни странно, но против идеи японского политолога выступили его же соотечественники. Они оставили недовольные отзывы прямо под статьей. «Япония только и может, что причитать внутри страны и за рубежом, что „северные территории“ принадлежат ей», — написал один из комментаторов.

«Какой возврат территорий? Всерьез об этом можно говорить разве что союзным государствам», — отметил другой.

«Ни острова не вернем, ни дружбы с Россией не добьемся. Да, прошло 70 лет. На тех островах русские тоже понесли немало жертв. И сколько бы мы ни ныли, что исторически „северные острова“ были японскими, но ведь там была война», — напомнил третий.

Михаил Мозжечков таким заявлениям ничуть не удивился. Он отметил, что часто разговаривал с японцами на эту тему — выяснялось, что им действительно все равно: «Японцам обычно вообще все равно».

Я бы этих всех активистов, которые кричат по поводу этих территорий, собрал и пересилил на эти острова. Они бы там застрелились. Никто там жить не хочет. Здесь скорее речь идет о принципе и о рыболовецких территориях Михаил Мозжечков аналитик из Токио.

Два на два поделить?

Собеседник «360» уверен, что власти обеих стран будут до последнего сопротивляться и не соглашаться на признание территории частью другой страны. По словам аналитика, политическая карьера Абэ подходит к концу. Но кто бы ни пришел ему на замену, этот человек не может не поставить в свою предвыборную программу задачу вернуть эти четыре острова.

Он добавил, что Россия вряд ли уступит четыре острова, но когда-то она предлагала отдать два острова, которые ничего не значат. По мнению собеседника «360», это самый реалистичный вариант. Но на него Япония не согласится.

«Хотя когда-то бывший премьер-министр Японии Есиро Мори упомянул, что неплохо было бы два на два поделить, но его тут же свои же камнями закидали», — отметил аналитик. По его словам, тему островов политики будут обсуждать еще очень долго. Ведь для японских чиновников отказаться от этих территорий равносильно политической смерти.

Еще был такой момент, когда наши провокационно спросили, если все же четыре острова отдадут Японии, сможет ли Токио гарантировать, что на них не будет американской военной базы. Японцы сказали, что не могут. Понятное дело, что России такое не нужно Михаил Мозжечков аналитик из Токио.

Москва и Токио не заключили мирный договор по итогам окончания Второй мировой войны. Основным препятствием тогда стал вопрос принадлежности той или иной стране южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Токио не признает суверенитет России над «северными территориями». Москва же не признает наличие территориального спора как такового.