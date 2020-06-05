Захарова раскритиковала позицию японского политолога по Курилам

Многолетний спор России и Японии относительно принадлежности Курильских островов продолжается. Очередное публичное заявление на эту тему сделал японский политолог и журналист Юкио Касияма. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что такие высказывания не помогут налаживанию двусторонних отношений.

Она прокомментировала инициативу Японии радиостанции «Говорит Москва».

«Подобные заявления не способствуют решению имеющихся вопросов», — отметила она.

Ранее Касияма написал статью, в которой потребовал российскую власть вернуть Курилы Японии. Также он осудил правительство своей страны за то, что они требуют отдать лишь два из четырех островов.

«Но если даже на это Россия сыплет возражениями, то о чем тогда вообще может идти речь? Ранее я уже неоднократно писал, что считаю вариант возврата двух островов ошибочным, и что Россия вряд ли пойдет даже на него», — сказал он.

Однако некоторые японцы раскритиковали призыв политолога в Сети. Они предложили ему перестать ныть и переключиться на другие события. По их мнению, РФ все равно не отдаст им Курильские острова.

Эта территория досталась СССР по результатам Второй мировой войны.