Режим ЧС ввели на северных Курилах

В Северо-Курильском районе коронавирус подтвердили у двух местных рыбаков. В больницу их забрали с рыболовецкого судна, где еще остаются 14 человек. Местные власти ввели режим ЧС.

Вице-мэр муниципального образования Александр Овсянников уточнил в беседе с РИА «Новости», что о введении режима объявили накануне вечером, 1 июня.

«Члены экипажа рыболовецкого судна РС „Добрино“ во время рейса почувствовали недомогание. У всех 16 человек взяли анализы на коронавирус», — пояснил чиновник.

Рыбаков с положительным тестом на COVID-19 изолировали в местной ЦРБ. Для остальных членов экипажа местом обсервации стало их судно. Сейчас оно пришвартовано у отдельного пирса в порту Северо-Курильска, возле которого дежурят полицейские.

У людей есть еда и вода, а на рыболовецкой шхуне достаточно топлива. Рыбакам уже сделали повторные анализы. Образцы исследуют в лаборатории Петропавловска-Камчатского. Туда же эвакуируют изолированных в больнице инфицированных. В городе находится ближайший госпиталь, где лечат больных COVID-19.

Режим ЧС, пояснили власти, ввели, чтобы выявить лиц, контактировавших с подхватившими коронавирус. По предписанию Роспотребнадзора, остальных рыбаков ждет обязательная 14-дневная самоизоляция дома.

Подтвержденные случаи COVID-19 в Северо-Курильске уже есть. Заболевание выявили у двух граждан Киргизии, которые приехали на Парамушир на заработки. Мужчин поместили в обсерватор, а их тесты на коронавирус оказались положительными. Инфицированных тоже направили в Петропавловск-Камчатский санавиацией.

«Но они ни с кем в Северо-Курильске не контактировали, так как сразу по прибытии их отправили в обсерватор», — подчеркнул Овсянников.

Всего в Сахалинской области, по последним данным, COVID-19 подтвердили в 132 случаях. Поправились 58 человек, 74 лечат специалисты инфекционного госпиталя на базе Долинской ЦРБ. В изоляции находятся 1,3 тысячи человек.