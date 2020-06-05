Политолог оценил курильский вопрос в условиях принятия новых поправок в Конституцию

«Если сменится правительство и придет какое-то новое, то тогда может быть», — отметил он.

Однако российская позиция по данному вопросу может измениться очень нескоро. Нынешняя власть не намерена отчуждать Курилы. Передача островов будет невозможна с учетом новых поправок в Конституцию России. В них прописано, что «предусматривается обеспечение территориальной целостности и запрет действий и призывов к отчуждению территории».

Кроме того, Курилы нужны России из-за важности этих территорий для отечественного флота. В Вилючинске, расположенном неподалеку от островов, дислоцированы российские ядерные подводные лодки. Если же РФ передаст даже два острова Японии, государство потеряет выход в Тихий океан, отметил политолог.

«Наш военно-морской флот просто запирается, и тогда мы проигрываем Тихий океан, можно забыть про Северный морской путь», — пояснил Ярулин.

Помимо этого Курилы помогут России на международной арене, так как сейчас происходит передел сфер влияния. Чем крепче страна отстаивает свои земли, тем больше с ней будут считаться, добавил политолог.

Ранее японский журналист и политолог Юкио Касияма призвал власти настаивать на возврате всех четырех островов Южных Курил. По его мнению, не стоит ограничиваться двумя, как ныне планируется. Таким образом страна докажет миру верность своему слову.