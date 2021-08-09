Якутский ад накрыл Урал. Как защититься от вредного смога?

Дым от лесных пожаров в Якутии распространился на Урал и соседние регионы. Жители ощущают запах гари, а в некоторых городах появились туманы. Дым и смог от пожаров могут нанести серьезный вред здоровью.

Дым от лесных пожаров в Якутии добрался до Екатеринбурга. Жители стали ощущать запах гари в центре города и на его окраинах. По словам главного синоптика Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, северный ветер принес в Свердловскую область дым от пожаров. В конце прошлой недели задымления были в Ханты-Мансийском автономном округе.

Пока направление ветра не сменится, в Екатеринбурге жители все так же будут чувствовать запах гари. Однако в этом есть и свои плюсы — ветер развевает выбросы с заводов.

Похожая ситуация обстоит в Курганской области. Там сообщали о появлении дымки без запаха гари, а также тумане и плохой видимости. Явление также объяснили переносом ветрами северо-западного и северного направлений продуктов горения от крупных очагов лесных пожаров в Якутии, сообщил ТАСС.

В самом регионе нет очагов пожаров, а специалисты исследовали воздух на наличие азота диоксида углерода. Пока что не было данных о превышении предельной допустимой концентрации веществ.

Дым от лесных пожаров в Якутии также добрался и до Челябинской области, сообщило РИА «Новости». В некоторых городах появились туманы, а жители ощущают запах гари.

Тушение пожаров

В Якутии по-прежнему горят леса. Из-за перехода пожаров на территорию населенных пунктов власти ввели режим ЧС регионального характера, сообщил ТАСС. До этого режим ЧС был введен в лесах.

Ранее из-за сильного ветра огонь в якутском селе Бясь-Кюель верховой пожар перекинулся на хозяйственные постройки. В населенном пункте после этого началась эвакуация.

Огонь повредил 20 хозпостроек и домов, но удалось спасти 225 строений. Огонь угрожал селам Кырыкый, Кылайы, Ытык-Кюель, Ударник и Сюльдюкар. В них направили специалистов МЧС, которые должны были расширить минерализованные полосы и ликвидировать отдельные очаги возгорания.

По данным МЧС, сложная обстановка сохраняется на территории Мирнинского, Вилюйского, Верхневилюйского, Жиганского, Горного, Кобяйского, Намского, Нюрбинского, Олекминского, Хангаласского, Сунтарского и Усть-Алданского районов. Там зарегистрировали 125 очагов из 156 действующих пожаров. Специалисты МЧС продолжили расширять минерализованные полосы, также с самолетов сбросили 87 тонн воды.

Защита от смога

Смог вместе с дымом могут быть опасны для здоровья. При вдыхании дым может повредить бронхи и легкие, а также нарушить газообмен в организме. Особенно вреден смог для людей, которые страдают бронхиальной астмой и бронхитными заболеваниями.

Если вы оказались в зоне задымления, то лучше не находиться на воздухе рано утром, когда смог особенно силен. Стоит почаще пить воду, чтобы не допустить обезвоживания. Если же запах гари начал усиливаться, то стоит использовать специальные маски и марлевые повязки.

МЧС также порекомендовало ограничить физические нагрузки, плотно закрывать окна и двери тканью. Если же окна не герметичны, то стоит делать завесы из влажной ткани.