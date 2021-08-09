Дым от пожаров в Якутии добрался до Екатеринбурга

Дым от лесных пожаров, охвативших Якутию, добрался до Екатеринбурга. Запах гари ощущается как в центре, так и на городских окраинах, сообщил ТАСС.

Дым от якутских пожаров северным ветром принесло в Свердловскую область. Об этом в понедельник сообщила главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко. По ее словам, в конце минувшей недели задымления наблюдались и в Ханты-Мансийском автономном округе.

Синоптик заявила, что, пока направление ветра не сменится, дым не уйдет. Но благодаря тому же ветру ситуация не такая страшная, поскольку он в какой-то мере развеивает выбросы с заводов, отметила Шепоренко.

В Якутии ранее заявили, что не будут вырубать леса вокруг поселков, к которым приближаются пожары. Власти республики объяснили такие сообщения «технической ошибкой».

Лесные пожары в Сибири не утихают с начала лета. Накануне «360» сообщал об актуальной ситуации в Якутии. Там спасатели начали эвакуировать жителей села Бясь-Кюель, к которому подобралось пламя. В населенный пункт стянуты сотни сотрудников экстренных служб и военных инженеров, работает пожарная и водовозная техника.