Пожары в Якутии не прекращаюся. Что сейчас происходит в лесах региона

В Якутии продолжают полыхать лесные пожары. Из-за сильного ветра огонь добрался до села Бясь-Кюель. Жителей начали эвакуировать на автобусах и машинах. В соцсетях появились видео охваченных огнем построек.

Сейчас в селе продолжают работать более 200 сотрудников экстренных служб. Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что тоже вылетел в село. В ближайшее время в Бясь-Кюель направят вертолет с водосливным устройством. Все газовые сети успели обесточить.

По словам уроженки села Миранды Жироховой, детей из села вывезли накануне и поместили в интернат.

«Они там все в суете, их эвакуируют. Все горит вокруг, начинает поселок гореть. Автобусы приехали, увозят в центр Горного района», — рассказала она изданию «Подъем».

В село уже прибыли 105 военных инженеров из Хабаровского края. В скором времени сюда доставят путепрокладчики БАТ-2, бульдозеры, экскаваторы и автомобильные тягачи. Их привезут в Якутию по железной дороге.

По словам главы Горного района Никиты Андреева, в селе работают восемь пожарных машин и водовозная техника.

Огонь успел повредить как минимум 20 домов и хозпостроек, но 225 строений удалось отстоять. По предварительным данным, среди людей никто не пострадал.

В МВД Якутии пообещали оперативно восстановить все утраченные документы при пожаре в селе. Для оказания помощи туда были направлены 12 сотрудников полиции.

Под угрозой лесных пожаров находятся села Кырыкый, Кылайы, Ытык-Кюель, Ударник и Сюльдюкар. Для их защиты туда направили специалистов МЧС. Они расширяют минерализованные полосы и ликвидируют отдельные очаги возгорания.

В Кобяйском и Томпонском районах работает авиация ведомства. Около села Ситте слили почти 120 тонн воды.

Что происходит в Якутии сейчас

По оперативным данным Авиалесоохраны, сейчас в Якутии зафиксировано 159 природных пожаров. За минувшие сутки удалось ликвидировать 14 на общей площади более четырех тысяч гектаров.

Очень сложная обстановка в Вилюйском, Верхневилюйском, Мирнинском, Горном, Жиганском, Кобяйском, Нюрбинском, Олекминском, Таттинском Усть-Алданском и Сунтарском районах. Там зарегистрировано 125 очагов пожаров.

По оперативным данным, в республике тушат огонь более трех тысяч человек, задействовано 448 единиц техники. Сегодня аэромобильные группировки ведомства продолжат работу в Томпонском Таттинском, Горном, Верхневилюйском, Усть-Алданском и Мирнинском районах, сообщил глава регионального главка МЧС Павел Гарин.

Под особый контроль взята ситуация у села Ытык-Кюель. Туда направлена группировка пожарных и спасателей МЧС России, а также вертолет Ми-8 «Полярных авиалиний» с водосливным устройством. В зависимости от погодных условий авиацию будут использовать около сел Ударник, Айхал и Кырыкый.

В оперштабе Якутии сообщили, что огонь вплотную подошел к поселку Сангар, в котором проживают 3,5 тысячи человек. Эвакуация населения пока не проводилась. По данным Единой дежурной диспетчерской службы Кобяйского района, пожар находится в полутора километрах от нефтебазы близ Сангара.

Сейчас там работает свыше 40 человек и шесть единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

Как пережить лесные пожары

Специалисты Роспотребнадзора и якутского управления гидрометеослужбы проводят постоянный мониторинг воздуха. Но из-за масштабности происходящего исключить удар по здоровью местных жителей полностью нельзя. Поэтому людей просят носить защитные маски и как можно меньше быть на улице.

Также необходимо ограничить физические нагрузки и пить больше воды. Чтобы предотвратить проникновения дыма в дом эксперты советуют плотно закрывать окна и двери, щели между дверьми и окнами закрыть влажной тканью.

Тех, у кого есть хронические заболевания органов дыхания и сердечно — сосудистой системы, просят соблюдать рекомендации врачей, не забывать принимать лекарства, а при обострении состояния немедленно обращаться к врачу.

Такие же советы дали и жителям Красноярского края. Дым от якутских пожаров уже накрыл Норильск, Красноярск и еще более 400 населенных пунктов. Смог достиг и столицы Монголии.

Виноваты люди?

Якутия считается одним из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям запретили посещать леса. Сейчас в республике действует режим ЧС. Как показывает статистика, в восьми из десяти пожаров возникающих в лесу виноват человек.

«Ветер гонит огненную лаву, которая пожирает все, что, попадается на пути. Гибнет беззащитный лес, а вместе с ним звери, птицы. А когда лес кончается, набравшее силу пламя набрасывается на поселки», — отметили в МЧС.

В итоге под угрозой гибели оказываются и люди. Спасатели неоднократно просят быть осторожными на природе. Причем никаких сверхъестественных требований здесь не предъявляется.