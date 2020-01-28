Россияне захотели изменить правила перевозки домашних животных. И начали флешмоб

Россияне запустили флешмоб после истории с гибелью котов в багажном отделении самолета. Они выкладывают фотографии питомцев с несколькими хэштегами, требуя прекратить отправлять животных в багажное отделение.

В Сети начался флешмоб, сопровождающийся несколькими хэштегами: #янебагаж, #янечемодан, #ядруг #япассажир. Так россияне отреагировали на историю с котами Максима Чумаченко, который 24 января прилетел в Москву из Нью-Йорка, чтобы потом отправиться с животными в Софию (Болгария).

Чумаченко в Нью-Йорке сдал в багажный отсек трех породистых котов в переносках. В Москве, когда мужчина вновь увидел животных, оказалось, что два кота умерли от внутреннего кровотечения, а третий получил обморожение.

В аэропорту Шереметьево специалисты тут же начали служебное расследование, так как предположили, что коты Чумаченко умерли из-за неприемлемого обращения грузчиков с переносками. Сотрудники швыряли боксы в багажный отсек — так, как они зачастую поступают с чемоданами.

В ходе флешмоба люди делятся своим негодованием, требуют наказать виновных и изменить правила перевозки.

На сайте Change.org появилась петиция с требованием изменить статус животных. По мнению граждан, домашние питомцы не должны быть «багажом». Документ, под которым подписались почти 100 тысяч человек, сопровождался историей одной девушки.

Она представилась как Анастасия Штейн и рассказала, как ее пса Марвела «забыли» в Москве. Девушка летела из Перми в Берлин с пересадкой в столице, где ее уверили, что с Марвелом все в порядке. Однако в Берлине Штейн не выдали собаку, сказав следующее: «Ваша собака для нас — чемодан. И мы, видимо, оставили его в Москве».

Далеко не все люди так беспокоятся о своих домашних любимцах. В конце ноября 2019 года одна женщина, летевшая из Афин в Москву, потеряла кота. В греческом аэропорту она упустила своего питомца, но не отказалась от путешествия. Она просто оставила телефон на случай, если кота найдут.

Некоторые пользователи заметили, что перелет в багажном отделении для животных является сильным стрессом.

«И, думая о том, как перевозят животных, как им там может быть плохо, страшно, одиноко, больно, я не могу остаться в стороне! Ведь кот или собака — это самый верный, преданный друг», — написала одна из участниц флешмоба.

Возмущенные юзеры напомнили, что билет на собаку в самолет стоит как на человека, а то и дороже. Их не устроили и жесткие требования к контейнеру, весу и виду животных.

Авиакомпания «Аэрофлот» рассказала, что в гибели котов Максима Чумаченко виноваты грузчики компании «Шереметьево Хэдлинг» и пообещала, что постарается изменить правила транспортировки животных. Эту же идею поддержал сам аэропорт.

Однако поменять правила не так просто. Дело в том, что окончательное решение об изменении правил перевозки багажа, животных, людей или вообще чего угодно принимает Минтранс. В прошлом году ведомство задумалось о том, чтобы скорректировать правила из-за истории с толстым котом.

В ноябре 2019 года пассажир Михаил Галин обманом провез в салоне 10-килограммового кота Виктора. Мужчину из-за этого лишили бонусных миль.

После этой истории Минтранс и задумался о том, чтобы ввести возможность доплаты за провоз в салоне самолета пухлых животных.