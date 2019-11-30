Коты в пролете. Как наплевать на окружающих с максимальной выгодой для себя
Когда стало понятно, что животное не найти, она просто оставила контакты родственника, на случай, если питомца все-таки найдут, и продолжила путешествие. Конечно, если кота найдут, его обязательно передадут владелице. Но этот случай в очередной раз вынудил авиакомпанию напомнить, что, путешествуя с животными, нужно быть особенно внимательными. Если соблюдать правила, то полет будет комфортным, как для хозяина с питомцем, так и для всех остальных.
Это не первый за последнее время случай, когда путешествие с котом заканчивается потоком новостей на сайтах российских СМИ. Еще три недели назад про Михаила Галина и его толстого кота Виктора никто не знал. Заговорили о них после поста в Facebook, где владелец животного похвастался тем, как «ловко» обманул службы досмотра аэропорта и пронес кота на борт «Аэрофлота». Оседлавшего волну хайпа Михаила тут же лишили бонусных миль за обман. И тогда все, кто недавно восхищался его смекалкой, принялись «защищать» Галина от перевозчика. Но что будет, если разобрать ситуацию без истерического восхищения толстым котиком? Наш вывод — Михаил получил по заслугам.
Давайте сразу проговорим: владельцу толстого кота никто не запрещал взять животное на борт. Сотрудники аэропорта предлагали сдать его в багаж, так как кот вместо положенных восьми килограммов весил 10. Но Михаил Галин решил, что кот такого полета не переживет, и потребовал, чтобы его пустили в салон в переноске. Не пустили. Он сдал билет, купил новый, нашел кота-дублера, показал его, а в переноску вернул Виктора.
Судя по фотографии, которую Михаил опубликовал в Facebook, в переноске кот Виктор находился только до момента, пока они не попали в салон. После этого хозяин летел с котом на руках.
Немного о размерах. Управляющий партнер организации по защите пассажиров Андрей Лухин в беседе с «360» напомнил, что каждый пассажир, приобретая билет на самолет, обязуется соблюдать правила авиакомпании.
«Разрешенные восемь килограммов взяты не с потолка. Во многих авиакомпаниях мира используются такая же цифра. По правилам, габарит переноски должен иметь определенные размеры и животное должно чувствовать себя там свободно: вставать на четыре лапы, делать поворот. При увеличении веса животное это делать не может и страдает», — пояснил он.
Переноска большего размера может стать помехой — не влезет под кресло впереди, и при непредвиденной ситуации об нее можно споткнуться. А при турбулентности она может уехать по салону и ударить другого пассажира. 10 килограммов веса животного, плюс вес переноски — это может привести даже к перелому.
«Если бы животное отправили в багажный отсек, то ничего страшного с ним бы не произошло. Там комфортные условия, там есть кислород и тепло», — подытожил Андрей Лухин.
Но переноской владелец кота пользоваться не собирался, при первой возможности выпустил животное и посадил к себе на руку. О том, что от стресса в полете или при турбулентности у кота могла начаться паника и он бы стал бегать по салону, Михаил явно не подумал. А еще забыл (или просто сделал вид, что не знает) о том, что самолетами еще летают люди с аллергией на шерсть и слюну животных.
На своей странице в Facebook Михаил сам признался, что во время перелета из Риги слюни у кота текли ручьями. Аллергикам, которым просто повезло не оказаться на соседних креслах, явно не хотелось бы испытать приступы удушья на протяжении восьми часов полета из-за того, хозяин вытащил кота из переноски.
Сам Михаил Галин заявил, что всегда возит с собой таблетки от аллергии, чтобы помочь пассажирам, страдающим непереносимостью шерсти и слюны котов. Однако медики считают, что таблетки могут помочь не всегда.
Врач общей практики Денис Кондратьев заявил, что оказать помощь человеку с аллергической реакцией в самолете очень сложно. Бывает так, что приступ достаточно сильный и таблетками тут не поможешь — нужна инъекция лекарств, которых на борту может просто не оказаться.
Хозяин толстого кота устал от внимания журналистовПодробнее
«Аллергические реакции сродни анафилактическому шоку. Когда страдают дыхательные пути, это может закончиться плачевно», — заявил он.
И вот получается, что Михаил просто обманул сотрудников аэропорта, наплевал на правила авиакомпании, не стал думать о правах других пассажиров. А потом похвастался этим в Facebook. Говорить о том, что его лишили бонусов просто так — верх лицемерия.
Пока конфликт развивался, Михаил начал рекламировать своего кота. Он уже завел себе личного пиар-менеджера. Складывается впечатление, что это такая попытка монетизации бонусных миль, которых его лишили.
Михаилу уже предлагали рекламировать зоотовары, один из банков готов был предоставить карту с 10 тысячами миль, а фирма такси пообещала провезти его бесплатно.
И что же нужно было сделать, чтобы кот не страдал от нагрузок при полете? Оставить его дома.
Правила авиаперевозок разработаны для безопасности пассажиров. И появление кота на борту самолета может доставить неудобство некоторым пассажирам, а деться от животного будет некуда.