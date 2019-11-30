Коты в пролете. Как наплевать на окружающих с максимальной выгодой для себя

Новая история с котом и «Аэрофлотом» всколыхнула Сеть. Любимец пассажирки, летевшей из Афин в Москву, потерялся в греческом аэропорту. Женщина решила напоить кота перед полетом, открыла переноску и не смогла уследить за питомцем. Тогда он и сбежал. Пассажирка упустила своего кота еще до регистрации, но отказываться от перелета не стала.

Когда стало понятно, что животное не найти, она просто оставила контакты родственника, на случай, если питомца все-таки найдут, и продолжила путешествие. Конечно, если кота найдут, его обязательно передадут владелице. Но этот случай в очередной раз вынудил авиакомпанию напомнить, что, путешествуя с животными, нужно быть особенно внимательными. Если соблюдать правила, то полет будет комфортным, как для хозяина с питомцем, так и для всех остальных.

Это не первый за последнее время случай, когда путешествие с котом заканчивается потоком новостей на сайтах российских СМИ. Еще три недели назад про Михаила Галина и его толстого кота Виктора никто не знал. Заговорили о них после поста в Facebook, где владелец животного похвастался тем, как «ловко» обманул службы досмотра аэропорта и пронес кота на борт «Аэрофлота». Оседлавшего волну хайпа Михаила тут же лишили бонусных миль за обман. И тогда все, кто недавно восхищался его смекалкой, принялись «защищать» Галина от перевозчика. Но что будет, если разобрать ситуацию без истерического восхищения толстым котиком? Наш вывод — Михаил получил по заслугам.

Давайте сразу проговорим: владельцу толстого кота никто не запрещал взять животное на борт. Сотрудники аэропорта предлагали сдать его в багаж, так как кот вместо положенных восьми килограммов весил 10. Но Михаил Галин решил, что кот такого полета не переживет, и потребовал, чтобы его пустили в салон в переноске. Не пустили. Он сдал билет, купил новый, нашел кота-дублера, показал его, а в переноску вернул Виктора.

Судя по фотографии, которую Михаил опубликовал в Facebook, в переноске кот Виктор находился только до момента, пока они не попали в салон. После этого хозяин летел с котом на руках.

Немного о размерах. Управляющий партнер организации по защите пассажиров Андрей Лухин в беседе с «360» напомнил, что каждый пассажир, приобретая билет на самолет, обязуется соблюдать правила авиакомпании.

«Разрешенные восемь килограммов взяты не с потолка. Во многих авиакомпаниях мира используются такая же цифра. По правилам, габарит переноски должен иметь определенные размеры и животное должно чувствовать себя там свободно: вставать на четыре лапы, делать поворот. При увеличении веса животное это делать не может и страдает», — пояснил он.

Переноска большего размера может стать помехой — не влезет под кресло впереди, и при непредвиденной ситуации об нее можно споткнуться. А при турбулентности она может уехать по салону и ударить другого пассажира. 10 килограммов веса животного, плюс вес переноски — это может привести даже к перелому.

«Если бы животное отправили в багажный отсек, то ничего страшного с ним бы не произошло. Там комфортные условия, там есть кислород и тепло», — подытожил Андрей Лухин.

Но переноской владелец кота пользоваться не собирался, при первой возможности выпустил животное и посадил к себе на руку. О том, что от стресса в полете или при турбулентности у кота могла начаться паника и он бы стал бегать по салону, Михаил явно не подумал. А еще забыл (или просто сделал вид, что не знает) о том, что самолетами еще летают люди с аллергией на шерсть и слюну животных.

На своей странице в Facebook Михаил сам признался, что во время перелета из Риги слюни у кота текли ручьями. Аллергикам, которым просто повезло не оказаться на соседних креслах, явно не хотелось бы испытать приступы удушья на протяжении восьми часов полета из-за того, хозяин вытащил кота из переноски.

Источник фото: facebook.com

Сам Михаил Галин заявил, что всегда возит с собой таблетки от аллергии, чтобы помочь пассажирам, страдающим непереносимостью шерсти и слюны котов. Однако медики считают, что таблетки могут помочь не всегда.

Врач общей практики Денис Кондратьев заявил, что оказать помощь человеку с аллергической реакцией в самолете очень сложно. Бывает так, что приступ достаточно сильный и таблетками тут не поможешь — нужна инъекция лекарств, которых на борту может просто не оказаться.

Хозяин толстого кота устал от внимания журналистов Подробнее

«Аллергические реакции сродни анафилактическому шоку. Когда страдают дыхательные пути, это может закончиться плачевно», — заявил он.

И вот получается, что Михаил просто обманул сотрудников аэропорта, наплевал на правила авиакомпании, не стал думать о правах других пассажиров. А потом похвастался этим в Facebook. Говорить о том, что его лишили бонусов просто так — верх лицемерия.

Пока конфликт развивался, Михаил начал рекламировать своего кота. Он уже завел себе личного пиар-менеджера. Складывается впечатление, что это такая попытка монетизации бонусных миль, которых его лишили.

Михаилу уже предлагали рекламировать зоотовары, один из банков готов был предоставить карту с 10 тысячами миль, а фирма такси пообещала провезти его бесплатно.

И что же нужно было сделать, чтобы кот не страдал от нагрузок при полете? Оставить его дома.

Правила авиаперевозок разработаны для безопасности пассажиров. И появление кота на борту самолета может доставить неудобство некоторым пассажирам, а деться от животного будет некуда.