Виновных в гибели котов из разбитой переноски начали искать в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево начали служебное расследование из-за гибели двух котов. Кто-то так неосторожно обращался с переносками, что животные умерли от травм.

«Обращение пассажира было подано в авиакомпанию в связи с обслуживанием багажа, в котором перевозились три переносные клетки с домашними животными», — уточнили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

В «Аэрофлоте» уже выразили сожаление из-за гибели животных. Вину за смерть животных возложили на грузчиков Шереметьево и пообещали, что их за это накажут.

Теперь авиакомпания еще и планирует сделать так, чтобы правила работы с багажом и переносками поменяли во всех аэропортах страны. Сейчас сотрудники «Шереметьево Хендлинг» ведут переговоры с хозяином погибших животных.

В эфире радио Sputnik депутат Госдумы Владимир Бурматов предположил, что изменения правил перевозки животных позволит авиакомпании заработать, а владельцы питомцев не будут опасаться за их жизнь.

Глава комиссии ОП по территориальному развитию Андрей Максимов сообщил, что необходимо разработать новые правила, которые будут учитывать габариты и опасность животных для пассажиров. Возможно, за дополнительную плату можно будет разрешить перевозить в пассажирском отсеке крупных собак и кошек.

О гибели двух домашних питомцев сообщил пассажир «Аэрофлота» Максим Чумаченко. Он потребовал, чтобы авиакомпания самостоятельно инициировала уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. В противном случае он пригрозил обратиться в полицию самостоятельно.