Два кота погибли у пассажира, прилетевшего в Москву. Их переноски были разбиты

Два кота не пережили перелет из Нью-Йорка в Москву — их переноски разбили грузчики, а сами животные погибли от травм. В «Аэрофлоте» рассказали, что виновных обязательно накажут. И теперь настало время поменять правила работы с багажом.

«Мы намерены выступить инициатором пересмотра технологии обработки багажа и транспортировки переносок с питомцами пассажиров во всех российских аэропортах», — сообщили в пресс-службе авиакомпании. Ну а грузчики ответят за то, как обращались с багажом.

Также в «Аэрофлоте» добавили, что в происшествии сейчас разбирается компания «Шереметьево Хэндлинг». Ее сотрудники обрабатывают багаж всех рейсов перевозчика в аэропорту.

Ранее мужчина, который занимается авиаперевозками домашних животных, рассказал СМИ, что прилетел в Москву из Нью-Йорка на этот раз со своими тремя котами. После этого он должен был улететь в Софию.

Грузчики швыряли багаж — двое из его питомцев от травм погибли. Третье животное прилетело в Москву с обморожением. Коты были породистые. В Соединенных Штатах котята породы американский колор-пойнт стоят от двух тысяч долларов.