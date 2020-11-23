Актер Павел Прилучный оказался в московской больнице с многочисленными травмами лица и ушибами головы. Причем информация о том, что именно случилось с актером, разнится: то ли его избили, то ли он упал.

Случай в Калининграде

Актер Павел Прилучный, известный по сериалам «Мажор» и «Закрытая школа», оказался в Городской клинической больнице №1 имени Пирогова. Он лежит в многопрофильном отделении.

Источник «360» сообщил, что у Прилучного перелом костей лица, ссадины и ушибы головы. Откуда у актера такие травмы, пока никто не говорит.

По данным kp.ru, Прилучный признался, что на него напали, о чем он рассказал полицейским. Сайт отметил, что после развода с Агатой Муцениеце артист начал сильно пить, из-за чего у него даже отменялись съемки. Агентство «Москва — Новости» со ссылкой на источник сообщило, что следов алкоголя в крови Прилучного не нашли.

Другая версия, откуда у Прилучного травмы, связана с неосторожностью. По информации Telegram-канала «112», актер обратился к врачам сам после прилета из Калининграда. По данным канала, 21 ноября он упал на асфальт и разбил левую сторону лица.

Сам Прилучный пока публично не комментировал ситуацию. В его Instagram-аккаунте лишь есть видео, на котором актер показывает панорамный вид из окна московской больницы.

Блогер Лена Миро у себя в Telegram-канале предположила, что актера избила звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович. СМИ приписывали паре роман.

«Прилетевший из Калининграда актер уже обустроился в элитной клинике за 15 тысяч рублей в сутки, ему диагностировали мордобой, а сам Павлик уверяет, что просто неудачно упал. Я же предполагаю, что его *** (избила — прим. ред.) мадам Карпович. Нет, ну а чего? Воспитывает, делает из человека семьянина», — написала Миро.

Скандалы с Прилучным

Прилучный периодически попадает в новости из-за скандалов. Один из них связан с его бывшей супругой Агатой Муцениеце, с которой актер жил с 2011 года и воспитывал семилетнего сына и четырехлетнюю дочь. Пара разошлась в начале лета.

В начале апреля Муцениеце вышла в прямой эфир в Instagram и пожаловалась на грубое поведение мужа. Якобы Прилучный постоянно пил, бил ее, отобрал телефон и выгнал с детьми из дома. Потом она узнала, что он якобы начал новые отношения с Мирославой Карпович из «Папиных дочек». Однако слухи об этом романе пара до сих пор не прокомментировала.

«Бил Агату? Как? Друзья, давайте вы не будете спрашивать про Агату. Вопрос закрыт давно. Если что-то не знаете, лучше в это не лезьте», — сказал Прилучный журналистам на вопрос о том, бил ли он Муцениеце.

СМИ также писали о трудном финансовом положении Прилучного. Якобы актер весь в долгах, а особняк, в котором он жил с Муцениеце и Карпович, выставлен на торги.

В начале 2019 года имя Прилучного связали со скандалом в новосибирском стриптиз-клубе. StаrНit написал, что он приставал к работникам заведения, раздевался и выкрикивал, что почти не женат. Очевидцы произошедшего утверждали, что в клубе был человек, очень похожий на Прилучного.

«Не мог ходить, снимал штаны и говорил, что уже почти не женат. Долго не мог расплатиться, хотя счет был на 30 тысяч рублей. Его бросил водитель, он хотел забрать девушек с собой. В общем, мерзкий тип очень», — сказал работник клуба про этого клиента.

Сам Прилучный не общался с журналистам на эту тему, а его тогда еще супруга Муцениеце посоветовала не относиться к подобным сплетням всерьез.