СМИ: Прилучного и Карпович застали за покупками после слухов о расставании

Актеры Павел Прилучный и Мирослава Карпович не расставались — хотя накануне появились слухи о разрыве. Фотографии-доказательства опубликованы в Telegram-канал Super.ru.

Кадры сделаны возле супермаркета. Там влюбленные закупились продуктами, а потом уехали в загородный дом в одном из элитных поселков.

Прилучный и Карпович начали встречаться недавно, поэтому новость об их расставании шокировала поклонников, писал сайт «Дни.ру». Звезда сериала «Папины дочки» якобы хотела сыграть свадьбу, а ее возлюбленный был к этому не готов. Кроме того, по информации друзей пары, Прилучный думает, как вернуться к бывшей жене Агате Муцениеце, а Карпович ходит к психологу.

Прилучный тайно расписался с Муцениеце в 2011 году. Они воспитывали сына Тимофея и дочь Мию. В феврале 2020-го супруги решили развестись.

Отношения Прилучного и Карпович начали стремительно развиваться после развода актера. Летом звезда «Мажора» улетел вместе с детьми в Крым. Вскоре выяснилось, что компанию ему составила Карпович. Поклонники актера пустились в критику: девушка якобы разрушила чужой брак ради устройства личной жизни.