Власти Москвы хотят избавиться от мигрантов на стройках. Но они и так нашли себе работу получше

В Москве предложили больше не привлекать мигрантов к строительству: их все равно не хватает, и они не хотят работать за бесценок. Однако москвичи не спешат надевать строительные каски, а мигранты со строек легко найдут себе новую работу, считают эксперты.

Мигрантов попросят со строек Москвы

Вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев предложил полностью отказаться от строителей-мигрантов. Вместо этого будут нанимать отечественных высококвалифицированных рабочих. Это позволит задействовать в три раза меньше людей и строить объекты в два раза быстрее.

По словам чиновника, помимо сокращения рабочих-мигрантов, у них также изменились требования к зарплате. Раньше они соглашались работать за 30 тысяч, сегодня же хотят 50–60 тысяч, а некоторые не согласны даже на 80 тысяч зарплаты. Вице-мэр поставил задачу разработать план, чтобы обойтись без иностранцев на строительных объектах Москвы.

Работодатель не готов платить мигрантам много

Руководитель московского Информационного центра по контролю за нелегальной миграцией Александр Дягилев в разговоре с «360» предположил, что от иностранной рабочей силы откажутся только на знаковых объектах, которые находятся на виду — на подъезде к центру столицы.

«Однако на территориях, которые находятся на отшибе, использование иностранного труда останется. Сейчас уже поговаривают о том, чтобы как-то гайки раскрутить для того, чтобы снова начать завозить мигрантов. Ну не хочет местное население, к сожалению, работать за 50–60 тысяч рублей», — отметил Александр Дягилев.

Он добавил, что большую зарплату работодатель платить тоже не готов и сейчас просто будут придумывать разные лазейки. При этом эксперт назвал высказывания Бочкарева информационным вбросом и предложил подождать и посмотреть, как события будут развиваться дальше.

Мигранты легко найдут новую работу

Председатель Профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов заявил «360», что давно пора попытаться жить по средствам, то есть с теми трудовыми ресурсами, которые есть в Российской Федерации и, в частности, в Москве. В качестве примера Каримов привел Белоруссию, где нет трудовых мигрантов.

«Там нет трудовых мигрантов, потому что в Белоруссии не принято бездельничать. А в Москве выйдете на улицу в любое время года и увидите потенциальных строителей. Поэтому я, как гражданин России, приветствую такое решение, и в Союзе трудящихся-мигрантов мы не боимся, что это как-то радикально ударит по карманам приезжих рабочих, которые работали на стройках», — сказал Ренат Каримов.

По его словам, рабочие смогут найти себе применение и в других сферах деятельности. Тем более что большинство мигрантов, которые считают себя строителями, работают совсем не на стройках в обычном понимании этого слова. Они занимаются в квартирах ремонтами по найму.

«Их нанимают для того, чтобы они сделали электрику, развели воду, покрасили стены, установили полы и смонтировали сантехнику. Вот эта серия, которая совсем неподконтрольна мэрии Москвы. В ней работают, по моему ощущению, больше людей, чем те, которые возводят дома», — отметил Каримов.

Мигранты со строек легко найдут работу в доставке или в жилищно-коммунальном хозяйстве, сказал глава Профсоюза трудящихся-мигрантов. Он подчеркнул, что пандемия сделала то, чего никогда не удавалось: сократила количество иностранных работников в России и безработицу среди коренного населения страны.

Технологическое оснащение потребует времени

Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев выразил уверенность в том, что теоретически отказаться от приезжих рабочих на московских стройках возможно. Ведь когда-то Москва справлялась силами лишь местных жителей и приезжих из регионов.

«Потом россияне стали менее охотно идти на низкооплачиваемую и тяжелую физическую работу. Их заместили приезжие рабочие-мигранты. Сейчас их стало мало, так как они были вынуждены вернуться в свои республики из-за пандемии. Но из тех благих пожеланий, которые озвучило руководство Москвы, не совсем понятны механизмы их исполнения», — заметил Алексей Коренев.

Он напомнил, что вице-мэр приводил в пример зарубежного рабочего, который «весь обвешан инструментами», писал РБК. При этом в России совершенно другая культура строительства, в которой нет возможности увешать дорогостоящими инструментами каждого рабочего.

Технологическое оснащение потребует времени и немалых денег, напомнил Корнеев. Кроме того, еще нужно привлечь россиян, которые не очень охотно соглашаются на тяжелый неквалифицированный труд. Чтобы завлечь более высокой зарплатой, ее нужно сначала чем-то обеспечить. Аналитик вспомнил идею привлечь на стройки заключенных и отметил, что этот ход явно не получит поддержки от населения.

Пандемия внесла коррективы в рынок труда

Алексей Коренев отметил, что все говорят о конечном результате, но не упоминают затраты, которые нужны для реализации. Нужно еще подсчитать, во что обойдется подобная реорганизация. Возможно, стоимость быстрого перехода окажется неподъемно высокой.

«Я верю, что со временем культура труда на стройках поднимется настолько, что эта специальность будет востребована самими москвичами. Пока же все-таки они не спешат идти ни на стройки, ни в ЖКХ — вся эта работа отдается именно приезжим, потому что они менее требовательны и к зарплате, и к условиям труда», — сказал аналитик.

Он добавил, что пандемия внесла свои коррективы и мигранты предпочитают другой неквалифицированный и менее тяжелый труд с хорошей оплатой — уходят в курьеры. Возможно, в перспективе мигранты и дальше будут смещать свои приоритеты в те направления, которые они способны быстро заместить.

Геномная регистрация для мигрантов

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил ввести для рабочих из ближнего зарубежья обязательную геномную регистрацию при въезде в Россию. Такой контроль, по мнению главы СК, позволит контролировать миграционные процессы и поставить дополнительный барьер криминальным элементам.

Адвокат Дмитрий Панфилов рассказал «360», что такая инициатива сделает возможной быструю идентификацию приезжих. Начиная с 2008 года геномной регистрации в России подлежат лица, осужденные по тяжким и особо тяжким преступлениям, а также преступлениям, относящимся к половой неприкосновенности.

«Власти обеспокоены ростом преступности среди иностранцев, которые прибывают в Российскую Федерацию для работы. Это рабочая идея и не новость для России и Европы, весь вопрос в том, как быстро процедура заработает. Это вопрос законодательный: либо это будет новый закон, либо поправки к существующему закону», — уточнил Дмитрий Панфилов.

По его словам, после принятия закона и его публикации можно будет точно понять, как он работает и сколько будет стоить процедура.