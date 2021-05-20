Наказание работой. В отправке заключенных на стройки нашли одни плюсы

В России предложили заменить трудовых мигрантов заключенными. Речь идет о тех, кто совершил незначительные преступления. Если инициативу поддержат, преступившим закон обеспечат хорошие условия труда и проживания, а также нормальную зарплату. Мигранты не против — они уверены, что их труд все равно останется таким же востребованным.

Мигрантов, которые приезжают на заработки, предложили заменить заключенными российских тюрем. Автор инициативы — директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников. Он выразил уверенность, что такое решение будет актуально для тех объектов, где не хватает рабочей силы.

Директор ФСИН подчеркнул, что это нельзя сравнивать со стройками ГУЛАГа. Для россиян, преступивших закон, создадут абсолютно новые условия труда. Они смогут проживать в общежитии или снимать квартиру, будут получать достойную зарплату. Работодатель может предоставить им условия для проживания с семьей.

По словам Калашникова, право подать заявление на замену наказания принудительными работами есть у 188 тысяч человек.

Он напомнил, что в нынешнем году число заключенных в России сократилось до 483 тысяч. Для сравнения: директор ФСИН сообщил, что в 2010 году их было более чем 860 тысяч человек.

У мигрантов работу не отберут

Председатель Профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов в разговоре с «360» признался, что к подобной инициативе относится более чем положительно. По его словам, человеку нет смысла сидеть в тюрьме, если он может трудиться на благо общества, в достойных условиях и с нормальной оплатой труда.

«К тому же такое решение никак не сможет вызвать отток приезжей рабочей силы. Мигранты — люди несамостоятельные, ими управляет крупный капитал, который сейчас является правящим классом, а также разная мелочь среднего бизнеса. Все они с удовольствием пользуются приезжими для получения сверхприбыли», — отметил Ренат Каримов.

Он напомнил, что еще Карл Маркс в «Критике Готской программы» говорил, как важно добиться равной оплаты труда заключенных и работников. А вот о том, что у мигрантов отнимут работу, Ренат Каримов призвал не беспокоиться. По его словам, до пандемии в России работали пять-семь миллионов иностранных рабочих, так что трудоустройство 188 тысяч заключенных решающего значения не имеет.

Не для серьезных преступников

Поддержал идею трудоустройства заключенных и полковник внутренней службы ФСИН в отставке Василий Макиенко. В разговоре с «360» он пояснил, что реализация такой программы будет во многом зависеть от местных властей. Именно с ними обычно договариваются сотрудники инспекции исправительных работ при поиске вакансий для своих подопечных.

«Как правило, это неквалифицированный труд: уборка территорий, погрузочно-разгрузочные работы. Конечно, 188 тысяч человек трудоустроить будет сложно, тем более что возникают вопросы с жильем, медициной и так далее. Но если подключать региональные власти, региональное управление ФСИН, то в принципе идею можно поставить на качественный уровень», — сказал Василий Макиенко.

Он напомнил, что задействованных в исправительных и принудительных работах не охраняют, так как среди них нет серьезных преступников. Практически все они совершили незначительное преступление, многие — ранее не судимые.

Труд наказание не отменит

Работать предложили не только гражданам России, но и иностранцам.

«Обычно их изолируют в особом центре, где они ждут депортации в свою страну. Но зачастую это растягивается на месяцы: долго оформляются документы, нет денег на авиабилеты. Заключенные сидят и бездельничают. Так почему бы их не привлечь к работам?» — высказал предложение Макиенко.

Правонарушители смогли бы принести пользу, оплатить пребывание на территории Российской Федерации, а также погасить свои штрафы или расплатиться с другими денежными обязательствами, если таковые имеются. Ведь после пересечения границы добиться от них выплат практически невозможно, отметил эксперт.

«При этом такие работы не отменяют самого наказания. Человек по-прежнему ограничен в передвижении — может находиться только на определенной территории. А в случае, если он совершит еще одно, даже мелкое, преступление, он уже отправится в колонию. Сам осужденный будет заинтересован в нормальном поведении», — пояснил Василий Макиенко.

Он также подчеркнул, что подобные работы будут, по сути, шансом нормально отбыть заключение, в приемлемых условиях, зарабатывая при этом деньги. Это по-настоящему гуманная инициатива, которая сможет помочь в снижении рецидивов и в разрушении тюремных субкультур.