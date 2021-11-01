Глава СК предложил ввести геномную регистрацию для трудовых мигрантов

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил ввести геномную регистрацию всех трудовых мигрантов, прибывающих в Россию из ближнего зарубежья. Об этом глава СК сообщил в интервью «Интерфаксу».

Бастрыкин отметил, что в последнее время в России отмечается рост правонарушений со стороны трудовых мигрантов.

«С их участием происходят грубые нарушения общественного порядка, массовые драки», — сказал глава ведомства.

Председатель СК заявил, что нужны поправки, которые позволили бы кодифицировать миграционное законодательство. По оценке Бастрыкина, сейчас процессы миграции регулируют сотни нормативных актов, и эта база довольно запутанная. В связи с этим он предложил прописать в новом законе все формы миграции, квоты на трудовую деятельность, а также определить порядок учета приезжих, включая обязательную геномную регистрацию.

«Такие меры <…> позволят поставить дополнительный барьер проникновению на наш рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным органам — более успешно раскрывать совершенные ими преступления», — объяснил Бастрыкин.

Ранее СМИ предрекли рекордный за 25 лет прирост мигрантов в России.