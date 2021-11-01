Московские власти подготовят план полного отказа от мигрантов на стройках

Вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что столичные власти намерены решить кадровый кризис на стройках. Рассматривается вариант полного отказа от привлечения к работам мигрантов.

По его словам, в Москве в связи с масштабами строительства по программе реновации не хватает инженеров и рабочих. По оценке вице-мэра, не хватает около 40% трудовых ресурсов. Бочкарев в интервью РБК рассказал, что многие работавшие на стройках мигранты уехали во время пандемии. Из 120 тысяч остались около 40 тысяч человек. Сейчас на стройках работают в основном граждане Киргизии и Узбекистана, тогда как раньше там были заняты представители Таджикистана.

«Стало больше жителей Московской области, но на объект нельзя просто прийти. Быть хорошим штукатуром — это искусство, делать кирпичную кладку — вообще нет специалистов», — сообщил вице-мэр.

По его словам, изменились и требования рабочих-мигрантов к зарплате. Если раньше они могли получать 30 тысяч, то сейчас — около 50–60, некоторые и за 80 тысяч уже не хотят работать.

Бочкарев поставил задачу разработать план мероприятий, позволяющих обойтись без иностранцев на строительных объектах Москвы.

«Процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в два, а то и в три раза больше, и строили бы мы в два раза быстрее», — сказал он.

Бочкарев вспомнил свой опыт работы со шведами. По его словам, там процесс строительства построен так, чтобы минимизировать количество работающих. При этом специалисты должны быть подготовлены максимально хорошо. Вице-премьер заявил, что нужно создавать образовательные программы для специалистов в области строительства.