Минздрав: покупать аппараты ИВЛ для личного использования бессмысленно

В Министерстве здравоохранения сообщили, что покупка аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для личного пользования не имеет смысла. Необходимость его использования может определить только врач в условиях стационарного лечения.

«В связи с появлением в ряде СМИ информации о частных покупателях аппаратов ИВЛ для личного использования в домашних условиях Минздрав России сообщает: определить необходимость применения ИВЛ при пневмонии может только врач в условиях стационара», — указали в министерстве.

Для лечения тяжелой пневмонии вообще требуются дополнительные медицинские технологии, которые применяются исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии.

Также в пресс-службе напомнили, что российские медучреждения полностью оснащены всем необходимым для искусственной вентиляции легких.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что обеспеченные люди начали скупать аппараты ИВЛ якобы в условиях их нехватки в больницах.