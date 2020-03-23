«Из России с любовью»: летящий в Италию Ил-76 показали изнутри

На видео показано, как военные летчики управляют лайнерами во время взлета и посадки. На кадры также попала разгрузка самолетов, вся техника украшена наклейками с надписями «Из России с любовью» на русском, английском и итальянском.

Авиационная группа для помощи Италии в борьбе с коронавирусом включает девять самолетов Ил-76 из Псковской, Ульяновской и Оренбургской областей. Кроме того, на Апеннинский полуостров отправились около 100 ведущих специалистов Министерства обороны РФ в области вирусологии и эпидемиологии.

Восемь из девяти самолетов уже приземлились на авиабазе ВВС Италии Пратика-ди-Маре, в 30 километрах к юго-западу от Рима. Российских специалистов встречал глава внешнеполитического министерства Луиджи Ди Майо.

По последним данным, заболевших COVID-19 в Италии 46 638 человек, еще 5476 скончались от пневмонии, вызванной коронавирусом. Страна находится на втором месте по числу заразившихся после Китая, где началась эпидемия.