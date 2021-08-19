Голубоглазая мечта поколения 20-х. Как Иван Ржевский забил на школу и стал звездой TikTok

Иван Ржевский — новый кумир российских девушек. У него уже почти два миллиона подписчиков в TikTok и тысячи просмотров роликов в YouTube. Первую славу парень получил благодаря своему внешнему виду: накрашенное лицо, сотни татуировок, голубые глаза и низкий голос. В своих роликах он часто шутит про секс, а теперь пробует себя еще и в музыкальной сфере.

Холидей-бой

Иван Ржевский в TikTok известен под ником XOLIDAYBOY. Его контент сейчас строится на развлекательных видео с зарисовками из жизни, а также выпуске музыки. Внешний вид парня играет немаловажную роль в его популярности. Он не боится краситься, не брезгует лаком на ногтях, носит голубые линзы, а все его тело покрыто татуировками. А еще многие в восторге от его вкрадчивого голоса.

Некоторым его манера подачи напоминает эпатажного блогера Андрея Петрова. Правда, в отличие от последнего, Ивану нравятся девушки. Его фанаты также отмечают, что в Ржевском больше искренности и меньше наигранности.

Кто такой Иван Ржевский

Сейчас Иван живет в Москве, но родился он в Севастополе, где и провел большую часть жизни. Как он рассказал медиа SRSLY, он не собирался становиться блогером. Это получилось случайно. Он просто достал телефон, начал снимать себя — и все.

В школьные годы Ржевский не придавал особого значения учебе и часто пропускал занятия, потому что ему было скучно. Впрочем, даже редкими появлениями в ней он умудрялся привлечь к себе внимание. Парень одевался в драные джинсы и носил длинные волосы. Учителям это не нравилось. Блогер признался, что до него докапывались, но это его не задевало.

Сейчас Иван тоже привлекает внимание зрителя своими необычными образами. Например, он делает маникюр и часто красится.

Некоторые пользователи соцсетей критикуют парней, пользующихся косметикой. Ржевский такой позиции не понимает.

«Если тебе в кайф пойти накрасить губы, кем бы ты ни был, если тебя это сделает счастливым, — да ради Бога. Будь ты девушкой или парнем, да кем угодно. <…> Главное, чтобы это не приносило никому другому вреда. А я сомневаюсь, что чувак с макияжем принесет кому-то вред», — говорил блогер.

Татуировки Ивана Ржевского

Еще один яркий элемент его внешнего облика — множество татуировок, разбросанных по телу. Парень признался — 90% из них сделал в нетрезвом виде в возрасте 15-16 лет.

«Первая татуировка появилась где-то в 13 с половиной, и это была цитата из „Железного человека“ на запястьях: „Каждый сам порождает своих демонов“», — рассказал он изданию.

С кем работал Холидей-бой

В его контенте часто можно найти скетчи, связанные с тематикой секса. Он не боится использовать нецензурную лексику и готов смеяться над любыми темами. По словам блогера, у шутки есть только два критерия: смешно или не смешно.

Около года Ржевский состоял в творческом объединении The Splash. Вместе с ним в проекте было еще девять других блогеров. Все они работали над созданием контента, но спустя время Ржевский покинул коллектив. Ему по душе оказалось сольное плавание.

С января 2021 года Иван начал набирать популярность не только в TikTok, но и в YouTube. Вместе с блогером Юлей Гаврилиной он стал вести шоу «Сходка» на канале Bubblegun. Суть шоу заключалась в том, что подписчики могли задать приглашенному гостю любые вопросы, а он обязан на них ответить. Ржевский в роли ведущего всячески подкалывал и стебал гостей. Зрителям это пришлось по вкусу.

«Мармеладный дом» и «Отче»

Впрочем, главной страстью Ивана является вовсе не блогерство, а создание музыки. Еще в Севастополе он получил музыкальное образование. Иван ходил на уроки гитары, вокала и фортепиано. По его словам, в отличие от обычной школы эту он окончил с отличием.

Набрав популярность, Иван снова вернулся к музыке и успел выпустить пять синглов. Первым его треком стала песня «Помоги», но по-настоящему он выстрелил с песней «Мармеладный дом». Под нее в TikTok было записано более 67 тысяч видеороликов.

На достигнутом парень не остановился и продолжил выпускать синглы. Сначала была провокационная песня «Отче», а потом лиричная «Любовь и роботы».

Figaro и первый альбом

Каждой своей песней Иван пытается сделать какое-то заявление по поводу общества. Например, самый последний его трек Figaro — это стеб над современным российским рэпом. В тексте, например, упоминается другой кумир молодежи — рэпер Моргенштерн. Ржевский утверждает, что он лучше, потому что у него красивое лицо.

В разговоре с SRSLY он рассказал о том, что планирует выпустить целый альбом. Блогер отметил — ему плевать, кто и как воспримет его, но это будет круто. Вдохновением для него служит музыка Boney M., Foreigner и Глории Гейнор. В целом он любит зарубежное и советское творчество 60-х, а еще старые андеграундные песни. Ему нравятся Дин Мартин, Фрэнк Синатра, Анна Герман, Агузарова и «Любэ».

Несмотря на яркий образ, Иван заявил, что является максимальным интровертом. А еще у него есть мечта — сняться в кино у Ильи Найшуллера, Юрия Быкова и Кирилла Серебренникова, а также сделать коллабы с Алексеем Жидковским и Уиллом Смитом.

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