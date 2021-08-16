Ставшая звездой TikTok российская учительница удалила аккаунт из-за давления руководства

Школьная учительница из Ачинска Дарья Лейко удалила свой аккаунт в TikTok после давления руководства учебного заведения. Об этом она рассказала в видеообращении, которое опубликовала на своей странице во «ВКонтакте».

Она пояснила, что снимать ролики для TikTok ее научили ученики, за что она им благодарна.

«Я считаю, что когда ты не просто можешь научить молодое поколение, но и сама у них учишься, то твоя любая работа будет просто в удовольствие», — заявила девушка.

Руководство школы узнало о том, что учительница ведет TikTok, из материала издания «Запад24». Журналист отметил, что большинство роликов носит сатирически-провокационный характер, что не очень одобряется руководством школы и коллегами учительницы. Но сама Дарья Лейко считает, что учитель должен быть современным и на одной волне с детьми.

Опубликованная статья привела к тому, что руководство школы потребовало от учительницы удалить свой TikTok.

«После выхода этой статьи — буквально через час — мне стала писать, звонить администрация школы, ссылаясь на управление образования Ачинского района, и говорить, что стали поступать жалобы от родителей. <…> Наверное, увидели что-то такое, что посчитали меня некомпетентным педагогом, и стали в разговоре звучать такие слова, как „заявления“, „прокуратура“», — рассказал Дарья Лейко.

Она пояснила, что приняла решение удалить свой аккаунт, чтобы избежать дальнейших разговоров и обсуждений. Свое обращение она призвала не расценивать как крик о помощи.

Дарья Лейко отметила, что ученики встали на ее защиту, за что она им благодарна. Но при этом она попросила у них прощения за то, что учила их защищать свои интересы и добиваться своего, но сама стала плохим примером.

«Я очень надеюсь, что вы будете сильнее меня», — подчеркнула она.

Руководитель управления образования Ачинского района Ирина Немерова в беседе с журналистом «Московского комсомольца» заявила, что учительница использовала в роликах нецензурную лексику, а также снимала детей без согласия родителей.

«Мы связались с директором и попросили поговорить с педагогом, чтобы она удалила отдельные видео. Никаких угроз и требований удалить канал с нашей стороны не было», — подчеркнула чиновница.

Сама Дарья отрицает использование мата в роликах. Она не исключила, что может создать собственный образовательный блог, как это предложила директор школы. Учительница отметила, что удалить аккаунт в TikTok было ее собственным решением.