Красноярский депутат зачитал тексты Моргенштерна и предложил запретить концерт рэпера

Комиссия горсовета Красноярска предложила запретить концерт рэпера Моргенштерна. С такой инициативой выступил народный избранник Вячеслав Дюков. Для аргументации своей позиции он зачитал строки из песен исполнителя. Видео с заседания разошлось по социальным сетям.

В беседе с изданием «Подъем» Дюков назвал Моргенштерна мразью и подчеркнул, что не позволит рэперу проводить в городе концерт, где могут оказаться дети.

«Мы все возможные меры предпринимаем, чтобы эта мразь не демонстрировала нашим детям свои способности. Коллеги меня поддержали, все члены комиссии до одного, и мы приняли протокольное решение, которое было мною предложено», — заявил он.

Издание NGS24.RU отметило, что с предложением запретить концерт Моргенштерна в Красноярске к депутату обратились возмущенные активисты. Первым тревогу забил многодетный житель города, который написал заявление в полицию, прокуратуру, а также мэру Сергею Еремину с просьбой не допустить выступления популярного исполнителя. Он заявил, что Моргенштерн пропагандирует наркотики и использует ненормативную лексику.

В горсовете Красноярска сообщили, что направили предложения о запрете концерта мэру и губернатору с просьбой или отменить выступление рэпера совсем, или запретить продажу билетов зрителям младше 18 лет. Также депутаты направили заявление в прокуратуру края, чтобы ведомство проверило тексты на «предмет информации, приносящей вред жизни и здоровью людей».

Концерт Моргенштерна в Красноярске запланирован на 26 сентября.