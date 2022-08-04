Игра по правилам ЕС. Итальянская забастовка «Газпрома» стала ответом на антироссийскую риторику

Россию заподозрили в намеренном отказе принимать турбину для «Северного потока». Российская сторона всего лишь следует правилам ЕС — из-за санкций принять оборудование нельзя. Европейцы боятся, что «Газпром» перестанет поставлять газ, а в свете холодной зимы такие перспективы их не радуют. При этом собственные ограничения в Европе отменять не спешат, да и антироссийские высказывания не смолкают. Такое желание всего и сразу может привести к печальным последствиям — топлива не будет совсем.

Россию и «Газпром» обвинили во лжи

Компания Siemens Energy обвинила Россию во лжи. Официальный представитель немцев опроверг заявление «Газпрома» о сложностях с транспортировкой турбины для газопровода «Северный поток» в Россию из-за санкций со стороны стран Запада. Он также добавил, что российская сторона ежедневно находит еще какие-то причины, из-за которых турбина не может быть принята в России. Якобы если бы «Газпром» хотел получить турбину, то это уже произошло бы, написал сайт РБК.

Ранее турбину для российской компрессорной станции «Портовая» ремонтировали в Канаде. Сначала на волне антироссийских настроений оборудование отказались возвращать, однако после вмешательства Германии канадские власти передумали и отправили его в Мюльхайм-ан-дер-Рур. Однако российские специалисты не дали официального разрешения на ее ввоз. «Газпром» заявил, что санкции Канады, стран Евросоюза и Великобритании, а также нарушение контрактных обязательств со стороны Siemens Energy делают поставку невозможной.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «Газпром» может принять турбину для «Северного потока». Однако сделать это российская сторона готова только вместе со всеми необходимыми документами, которые подтверждают, что агрегат не попадает под санкции. Песков также подчеркнул, что устных гарантий от ЕС в этом случае недостаточно, сообщило РИА «Новости».

Без гарантий идти навстречу Европе нельзя

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в разговоре с «360» напомнил, что западные страны ввели большое количество санкций в отношении России и угрожают принять новый пакет ограничений. Учитывая это, вполне понятно, что «Газпром» хочет подстраховаться, ему ведь нужно запустить газопровод «Северный поток — 1» в полноценном режиме работы.

«Газпром», конечно, хочет больше гарантий. Есть ли здесь элемент такой итальянской забастовки — вы делаете все по процедуре, иначе мы не пойдем вам навстречу? Да, такой элемент тоже есть. Но было бы сложно ожидать от России другого поведения при условии, что нам постоянно говорят: «Мы, европейцы, от российского газа избавимся, российский газ будет не нужен. Мы вообще через годик сами отключим „Северный поток“, но сейчас, оставшиеся несколько месяцев, пожалуйста, дайте газ. А потом вас сами отключим, потому что мы против вас имеем право вводить санкции, а вы против нас ничего сделать не можете!» Станислав Митрахович ведущий эксперт ФНЭБ, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ.

Эксперт подчеркнул, что при таких условиях было наивно ожидать, что «Газпром» будет идти навстречу — это было бы просто неразумно. Кроме того, чем больше будет высказываний о том, что европейцы хотят избавиться от российского газа, тем скорее у руководства России созреет мысль о том, что нужно не просто сокращать, а полностью прекращать поставки в страны Евросоюза.

«Отказ „Газпрома“ запускать турбину Siemens приведет к тому, что поставки в Европу будут идти в ограниченном объеме. Это вынудит ее резко сокращать потребление газа, что может вызвать проблемы в коммунальном секторе и промышленности. Придется довольно существенно сокращать выпуск промышленной продукции, а это будет означать снижение конкурентоспособности европейских товаров на международном рынке. Страны ЕС смогут это пережить, но им придется смириться с тем, что ставки Турции, Китая и других стран будут расти», — сказал Митрахович.

По мнению эксперта, «Газпром» не будет торопиться с установкой турбины. Причем даже когда установка произойдет, все равно остальные турбины будут еще ремонтироваться, перемещаться. Это приведет к тому, что долгое время «Северный поток — 1» не будет работать на полную мощность. Если же все это по-прежнему будет сопровождаться заявлениями из Европы о скором отказе от российского газа, то поставки могут вообще прекратиться, заключил эксперт.