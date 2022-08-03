Шольц заявил, что не видит проблем в доставке турбины для «Северного потока» в Россию

Германия готова отправить России турбину для «Северного потока». При этом российская сторона должна запросить ее и предоставить необходимые документы. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Он посетил производственную площадку компании Siemens Energy, которая находится в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур. По его словам, турбина является исправной.

«Ничего [со стороны ФРГ] не противодействует ее транспортировке в Россию», — сказал Шольц. Его процитировал ТАСС.

Он добавил, что российская сторона должна сообщить, что нуждается в этой турбине, и предоставить транспортные и таможенные документы. Канцлер отметил, что остальные документы — от Великобритании, Канады, ЕС — у немецкой стороны есть.

«Невыполнение поставок не имеет технических причин», — подчеркнул политик.

Россия из-за отсутствия турбины уменьшила прокачку по «Северному потоку» до 40%, в конце июля прокачка сократилась до 20%.