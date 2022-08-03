«Газпром» объявил об окончательном срыве поставки турбины Siemens в Россию

Введенные странами Евросоюза, Великобританией и Канадой санкции сделали невозможным возврат газотурбинного двигателя трубопровода «Северный поток» на отправную станцию в Россию. Такое заявление появилось в официальном Telegram-канале «Газпрома».

В компании подчеркнули, что ситуацию с доставкой турбины усугубили действия компании Siemens, которая не выполнила свои обязательства, предусмотренные контрактом.

«Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС „Портовая“ невозможной», — говорится в сообщении.

Турбину «Северного потока» ремонтировали в Канаде. Но после проведения работ власти страны отказались ее возвращать, объяснив, что деталь попадает под введенные против России санкции. После вмешательства Германии турбину перевезли в Европу.

Но теперь для ее доставки в Россию компании нужно получить согласие Евросоюза и Великобритании. Из-за отсутствия турбины объемы прокачки газа через «Северный поток» сократились и продолжат уменьшаться в будущем из-за необходимости ремонта других деталей, которые также могут не вернуть обратно.