Siemens Energy опровергла неисправность турбин для «Северного потока»

Siemens Energy, которая занималась ремонтом турбин для «Северного потока», заявила, что не получала претензий от «Газпрома» о неисправности агрегатов. Следовательно, турбины исправны, подчеркнули в компании в ответ на запрос ТАСС.

«У нас сейчас нет доступа к турбинам на месте, и у нас нет до сих пор сообщений от „Газпрома“ о повреждениях. В этой связи мы должны исходить из того, что турбины готовы к эксплуатации», — заявил представитель Siemens Energy.

В компании подтвердили, что смогут проводить плановое техническое обслуживание газового оборудования «Газпрома» в Канаде без каких-либо эксцессов.

«Действующее разрешение правительства Канады предусматривает, что работы могут осуществляться в Монреале и что турбины потом могут быть вывезены из Канады в Германию», — отметили в компании.

Ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов заявил, что Siemens Energy не выполняет обязательства по ремонту оборудования. Двигатели компрессорной станции оказались неисправными — их вынужденно простаивают из-за аварийных отказов.