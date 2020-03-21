Истории с брошенными детьми все чаще встречаются в России. Что толкает родителей на такие поступки

Житель Серпухова нашел в сдаваемой квартире брошенного двухлетнего мальчика. Рядом с ним лежала картонка, на которой было написано «Отвезите, пожалуйста, ребенка в полицию или детдом». Это не первый за последние месяцы ребенок, которого оставили родители. Психолог считает, что виной всему — инфантилизм современных мам и пап.

Мама из Магадана

Полицейские установили, что мать мальчика приехала в Серпухов из Магадана,. В Подмосковье вместе с сожителем она снимала квартиру. Соседи по дому рассказали, что ребенок часто плакал. Иногда даже ночью, а из квартиры доносились звуки, словно его били.

«Чаще всего его плач было слышно в ванной, словно запирали его там», — поделилась одна из соседок. По ее словам, гулял с мальчиком отец.

Маме мальчика Наталье сейчас 21 год. Это ее второй ребенок. Как сообщил Life, старшая дочь девушки живет в Магадане вместе с биологическим отцом, который был ее сожителем. Мальчик родился от нового мужчины Натальи, с которым она приехала в Серпухов.

По ее словам, сына она не бросала, а оставила с отцом, который ушел, заперев ребенка одного в квартире.

Ребенок был с родным отцом. А позавчера произошла ситуация, что он собрался, ушел, не сказав ни слова ни мне, ни крестной маме ребенка. И оставил ребенка одного. Об этом узнала я только вечером Наталья мама мальчика

Сам мужчина в беседе с журналистам признался, что оставил ребенка, потому что у него не было денег платить за квартиру. В будущем он хотел бы помочь сыну, но считает, что мать мальчика к нему не пустит.

Наталья заявила, что в полиции ее довели до истерики, поэтому она написала отказ от сына, но сейчас она заявляет, что хочет вернуть ребенка.

Но ближайшие 10 дней мальчик останется в серпуховской Центральной районной больнице для обследования. Как рассказал «360» дежурный врач Александр Селявко, у ребенка есть все признаки ОРВИ. Сегодня у него поднялась температура. Но анализы оказались хорошими. «Ничего состоянию ребенка не угрожает», — поделился он.

После окончания обследования мальчика передадут в социо-реабилитационный центр. На вопрос о том, зовет ли мальчик маму, врач сказал, что такого за ним пока не наблюдали.

«Впечатления, что он скучает, нет. Он сейчас занят игрушками, которые ему дали. Сейчас к нему пришла комиссия. Они его развлекли, он заинтересовался новыми людьми», — заявил медик.

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова рассказала, что уже связалась со своим коллегой в Магадане.

Сейчас мы на связи, работаем по поиску родственников мальчика Ксения Мишонова Детский омбудсмен Подмосковья

Если там найдутся родные мальчика, то его могут передать им. Если их не найдут, то ребенка передадут в приемную семью.

Психозы и инфантилизм

История брошенного двухлетнего мальчика с запиской не единственная. В конце января житель Хабаровска оставил двоих сыновей в аэропорту Шереметьево. Старшему он дал записку, где признался, что у него тяжелое материальное положение. Сейчас братья живут у бабушки и с ними все хорошо.

Как пояснил «360» психолог Андрей Зберовский, у людей, которые способны оставить своих детей присутствует проблема с коммуникацией.

«Им трудно поговорить или позвонить кому-то. Проще написать записку и оставить ребенка в метро или на автобусной остановке. Это определенная интеллектуальная недоразвитость», — заявил он.



По его словам, обычно, когда человеку нужна помощь, он всегда за ней обращается. Но в этом случае речь о таком выходе из положения не идет.

В свете того, что сейчас в России наблюдается общественный психоз из-за коронавируса и кризиса в экономике, это приводит к повышению эмоциональности в обществе, на это остро реагируют люди с психологическими проблемами.

Как показывает практика работы психологов, большая часть тех женщин, которая оставляет детей, это женщины, у которых есть психологические проблемы. Адекватная и здоровая мать своего ребенка не оставит Андрей Зберовский психолог.

При этом Андрей Зберовский отметил, что в последние годы выросло целое поколение инфантильных молодых людей. «Они не только не в состоянии жениться на забеременевшей девушке, но даже не пытаются ей обещать хоть какую-то помощь с ребенком», — рассказал психолог.

При этом инфантилизм стал признаком и женщин. Когда в СМИ появляется информация, что брошенного ребенка хорошо устроили, он сыт, одет, обут, то у них формируется мнение, что у малыша все хорошо. Когда такая мама бросает ребенка, а потом видит его по телевизору, то она верит, что ее ребенку там лучше, чем с ней.

Такие женщины в основном — это недозревшие личности. Это инфантильные люди, которые пока не сформировались. При этом вот эта вера полностью глушит голос совести Андрей Зберовский психолог

По словам Андрея Зберовского, даже если ребенка вернут, то женщине нужна поддержка. Лучше, если это будут родные: мама, папа, бабушка, дедушка. Выполнить материнскую функцию без поддержки она просто не сможет.