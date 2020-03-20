Брошенному в Серпухове ребенку найдут новых родителей, если у него нет родных

Найденного в съемной серпуховской квартире ребенка могут отдать родственникам из Магадана, если не найдутся его родители. Сейчас мальчик находится под присмотром врачей. Его близких разыскивает полиция. Если родственников не найдут, ребенка передадут в новую семью.

«Ребенок сразу был помещен в больницу Серпухова, потому что, конечно, в первую очередь нужно заняться обследованием его состояния здоровья, чтобы понимать, все ли благополучно у малыша», — рассказала «360» замминистра образования Московской области Людмила Болотаева.

Медики уже взяли у малыша все необходимые анализы, сейчас они ждут результатов обследования. Кроме врачей, у двухлетнего мальчика находятся работники органов опеки и попечительства. Пока полицейские разыскивают родителей ребенка. По предварительной информации, его мать родом из Магадана, поэтому сейчас пытаются выяснить, есть ли там родственники.

Представитель управления опеки и попечительства Наталья Переправина вместе с ребенком. Источник фото: телеканал «360»

«Если в течение периода, когда врачи будут проводить необходимые процедуры с мальчиком, родители и родственники не найдутся, то при выписке из больницы мы поместим мальчика в Дом ребенка и будем дальше продолжать работу в первую очередь по устройству в семью родственников», — пояснила Болотаева.

Как отметила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, у матери мальчика есть сестра. «Сейчас идут поиски родственников, которые смогут взять мальчика в случае, если мать откажется от его воспитания. Известно, что женщина полтора года назад переехала в Московскую область, у нее есть старшая дочь, которая проживает в Магадане», — сказала Ксения Мишонова.

Если к родственникам малыша не удастся устроить, то подмосковные власти будут подбирать ему уже приемную семью. При этом все действия будут согласовываться с Магаданом.

«В любом случае приоритетное право всегда у родственников, но очень важно, чтобы они были благополучные. <…> Даже если сейчас найдутся родители, то вопрос передачи им ребенка будет рассматриваться на заседании комиссии по делам несовершеннолетних», — подчеркнула замминистра образования.

Члены комиссии будут рассматривать причины, по которым ребенка оставили одного, и вопрос о том, насколько безопасно будет вернуть ребенка в его биологическую семью.

«К сожалению, пообщаться с малышом пока не получается, он действительно еще совсем маленький. Но я уверена, что у нас в Подмосковье будут созданы все условия для него», — добавила Болотаева.

Представитель управления опеки и попечительства Наталья Переправина вместе с ребенком. Источник фото: телеканал «360»

Маленькие дети могут быть внешне спокойны в подобных ситуациях. Для мальчика произошедшее может быть привычным, так как его мать несколько раз уже меняла место жительства. Скорее всего, ребенок уже привык переезжать с одного места на другое и оставаться с посторонними для него людьми. Несмотря на внешнее спокойствие, малыш переживает.

«Конечно, это стресс для любого человека и для любого малыша тоже, когда рядом нет близких», — заключила Болотаева.

Двухлетнего мальчика нашли в квартире одного из домов на Межевой улице в Серпухове. Полицейские установили, что его мать переехала из Магадана и снимала квартиру с молодым человеком. Рядом с ребенком нашли записку, в которой просили передать малыша полиции. Мальчика забрали в больницу, а правоохранители начали разыскивать его родителей.