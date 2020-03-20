Мать мальчика из Серпухова обвинила его отца в том, что ребенок был брошен

Маленького мальчика нашли совершенно одного в серпуховской квартире. Его мать удалось отыскать, но девушка обвиняет в случившемся отца ребенка. Она уверена, что именно он оставил малыша без присмотра.

«Ребенок был с родным отцом. Позавчера произошла ситуация, что он собрался, ушел ни сказав ни слова ни мне, ни крестной маме ребенка. Ушел и оставил ребенка одного. Об этом узнала я только вечером», — рассказала «360» Наталья Хаперская.

О том, где была она сама в тот момент, Наталья не сообщила. Других подробностей произошедшего девушка не привела.

Двухлетнего ребенка нашли в съемной квартире одного из домов на Межевой улице в Серпухове. Мальчик был в комнате совсем один, а рядом лежала записка. На картоне была написана просьба забрать малыша в полицию или детский дом.

Ребенка отправили к медикам, чтобы проверить состояние здоровья. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей и работников социальной опеки и попечительства. Полицейские смогли найти мать ребенка и начали разыскивать отца.

Как выяснилось, девушка с ребенком приехала в Подмосковье из Магадана. Замминистра образования Московской области Людмила Болотаева рассказала «360», что решение о возвращении мальчика родителям будет принимать комиссия по делам несовершеннолетних.