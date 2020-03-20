Подмосковный омбудсмен рассказал о состоянии брошенного в Серпухове мальчика

Двухлетнего мальчика нашли в съемной квартире одного из домов Серпухова. Рядом с ребенком оставили записку с просьбой забрать его больницу. Сейчас мальчик уже чувствует себя хорошо.

Ребенка нашли в квартире одного из домов на Межевой улице.

«Полицейские установили мать мальчика, 22-летнюю жительницу Магадана, снимавшую квартиру со своим знакомым. Мальчик помещен в медицинское учреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщила «360» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова рассказала, что мать мальчика и сам ребенок зарегистрированы в Магадане.

«Мы связались сейчас с уполномоченным по правам ребенка в Магадане, и уже сейчас мы на связи, работаем по поиску родственников мальчика. Малыш находится сейчас в больнице, состояние удовлетворительное, проходит медицинское обследование, и при выяснении всех обстоятельств будет в дальнейшем решаться его судьба», — отметила Мишонова.

Как ранее сообщил Life Shot, житель Серпухова сдавал квартиру девушке с двухлетним малышом и ее молодому человеку. В какой-то день он пришел проверить показания счетчиков и увидел ребенка в комнате одного. Мальчик смотрел мультики, а рядом лежал кусок картона, на котором было написано: «Отвезите, пожалуйста, ребенка в полицию или детдом». Мужчина сразу же обратился к правоохранителям.