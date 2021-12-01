«Иркутский молоточник» покончил с собой в тюрьме. В таких условиях ломаются даже матерые преступники

В исправительной колонии № 7 покончил с собой маньяк из банды «молоточников» Никита Лыткин. Он с другом убил шесть человек в районе иркутского Академгородка и покалечил еще девять. Последние семь лет Лыткин провел за решеткой, сидеть ему оставалось еще 10.

В Федеральной службе исполнения наказаний рассказали, что 28-летний Никита Лыткин, известный как член банды «иркутских молоточников», покончил с собой в колонии, где отбывал наказание. Еще в 2014 году его приговорили к 24 годам заключения, но потом срок сократили до 20 лет. Лыткину оставалось отсидеть 10 лет — в счет срока пошло время, проведенное в СИЗО.

Обстоятельства самоубийства неизвестны, однако во ФСИН заявили, что скончался осужденный в больнице — его тело нашли в общежитии отряда еще 28 ноября. Медики пытались спасти его, но 30 ноября Лыткин умер.

Изоляция и срок

Профессор криминалистики Анатолий Кустов уверен, что главной причиной самоубийств подобных маньяков, совершавших жестокие преступления, является непереносимость изоляции. По его мнению, если колония находится, например, на лесоповале, то у заключенных есть возможность выплеснуть свою энергию и эмоциональное напряжение в тяжелом труде. Если же такой работы нет, возможен исход как у Никиты Лыткина.

«В изолированной одноместной или двухместной камере они нередко доходят до такого состояния, что или избивают соседа, или накладывают на себя руки. Потому что это очень сложно с точки зрения психологии», — объяснил эксперт.

Кустов добавил, что у Лыткина был очень большой срок — мало кто может адаптироваться к тому, что в заключении придется провести полжизни. Основная цель у таких людей, по его мнению, сократить срок любым способом.

Полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко согласился с тем, что срок мог сломать Лыткина, тем более что в тюрьму он попал очень молодым.

Он мог прикинуть, сколько ему еще сидеть, а там условия — родственников нет, ничего ему не светит. Надо еще смотреть, что у него в семье было, с родственниками. У многих нет поддержки семьи. Они понимают, что на выходе из колонии им будет очень трудно ресоциализироваться — на этом ломаются Василий Макиенко.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников добавил, что попытки суицида в колониях бывают нередко, преимущественно они действительно связаны со сроком заключенных и с тем, что им часто не оказывают необходимую психологическую помощь.

Даже матерые преступники, по словам правозащитника, порой «лезут в петлю, просто их оттуда вытаскивают», так как в колониях особого режима за заключенными ведется непрерывное наблюдение. Василий Макиенко подчеркнул, что все зависит от личности человека. Есть примеры маньяков, которые проводят за решеткой не одно десятилетие и даже не помышляют о том, чтобы расстаться с жизнью.

«В колони люди сидят в условиях информационного голода: одни и те же рожи перетирают одни и те же проблемы. Но все зависит от личности. Некоторые пожизненно сидят, до упора, — и как кремень, а кто-то ломается, причем очень непредсказуемо», — объяснил он.

Например, один из самых кровавых маньяков в истории России — ангарский маньяк Михаил Попков — признавался, что накладывать на себя руки не собирается, потому что жизнь в тюрьме не так плоха, как может показаться. В новых преступлениях же, добавлявших сроки к его двум пожизненным, он признавался от скуки. А Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, спокойно отсидел более 15 лет, чтобы выйти на свободу и даже начать общаться с журналистами.

История «иркутских молоточников»

Банда «иркутских молоточников» начала орудовать в районе Академгородка в конце 2010 года. Они нападали на прохожих и бездомных с киянками, арматурой и ножами, затем уродовали тела и измывались над ними.

От рук «молоточников» — 17-летнего Никиты Лыткина и 18-летнего Артема Ануфриева — погибли шесть человек, еще девять пострадали. Свои преступления юноши записывали на видео — именно благодаря этому их удалось поймать. Дядя Никиты Лыткина случайно нашел кассету, на которой увидел, как племянник с другом истязают труп.

По версии следствия, главным в банде был Артем Ануфриев — в итоге он получил пожизненное заключение. Оба юноши увлекались националистическими идеями и изучали биографии маньяков. В 2010 году в России был громкий процесс — суд приговорил 22-летнего главу иркутской банды «Магия крови» Константина Шумкова к 25 годам колонии. Мужчину признали виновным в убийстве и истязании пятерых бездомных. Он признавался, что ему было просто интересно убивать.

Ануфриеву и Лыткину предъявили обвинение не только в убийствах и покушениях, но и в создании экстремистского сообщества. Несмотря на то, что в серьезные националистические группировки подростков не взяли, они продолжили пропагандировать свои идеи в интернете.

Ануфриев и Лыткин активно создавали группы в социальных сетях и даже публиковали там видео своих преступлений. Свои убийства они объясняли тем, что «вершили судьбы быдла». При этом жертв выбирали наобум — среди пострадавших была всего одна бездомная, а также ребенок, беременная женщина и другие жители благополучного района Академгородок.

В названиях сообществ они также продвигали свои идеи или восхваляли маньяков: «Мы боги», «Александр Пичужкин (битцевский маньяк — прим. ред.) — наш президент» и прочие.

На суде Никита Лыткин признал вину и раскаялся. Там же его мать сказала, что сама виновата в случившемся. Она замечала у него невротические состояния, но слишком поздно поняла, что вместо кружков и секций сына нужно было отвести к психиатру. Она также отметила, что старалась растить ребенка добрым, оберегать его, но неполная семья и ее собственная слабость искалечили ему жизнь.

Какие отношения были у Лыткина с матерью в последние годы, неизвестно.