Ангарский маньяк вернулся на скамью подсудимых. Убийцы часто признаются в новых преступлениях из скуки

Над Михаилом Попковым, получившим прозвище ангарский маньяк, начался новый судебный процесс. Его уже приговорили к двум пожизненным срокам за 81 убийство, но Попков признался еще в двух. После пожизненных приговоров маньяки часто заявляют о других преступлениях и делают это ради смены тюрьмы.

Над Михаилом Попковым, которого называют ангарским маньяком, начался новый судебный процесс. Бывший милиционер уже приговорен к двум пожизненным срокам за 81 убийство. Но в прошлом году он признался еще в двух.

Ангарский маньяк совершал убийства с 1992 по 2010 год. До 1998-го он служил в милиции. В 2012 году его задержали и смогли установить причастность к 81 убийству и покушениям на убийство.

Через три года Попков получил свой первый пожизненный срок, когда суд рассмотрел дело о 22 убийствах. В 2018-м маньяка приговорили уже ко второму. Выяснилось, что Попков вменяем. Но психолого-психиатрическая экспертиза выявила у него непреодолимое желание убивать.

Летом прошлого года маньяк сознался в двух других убийствах женщин в Ангарске в период с 1995 по 1998 год. Его этапировали из мордовской колонии для пожизненно осужденных в следственный изолятор Иркутской области.

Запоздалое признание

Признание в преступлениях после приговора не является редкостью. Полковник внутренней службы ФСИН в отставке Василий Макиенко объяснил «360», что мотивы маньяков могут быть разными, но чаще всего на признание толкают не муки совести, а желание разнообразить жизнь в колонии.

В колониях очень однообразный режим дня. Все происходит по команде, и идут постоянные обыски. Маньяк с пожизненным заключением понимает, что он отсюда уже не выйдет. А после признания его отвезут из тюрьмы в СИЗО в Иркутске, он увидит новых людей Василий Макиенко.

Тем не менее экс-полковник не отрицает раскаяния и стремления загладить вину перед родственниками. Заявление Попкова о новых убийствах может и положительно повлиять на его судьбу — у него есть шанс получить УДО через 25 лет.

Но в некоторых случаях убийцы делают запоздалые признания не ради смены образа жизни и не из-за мук совести. Бывший следователь уголовного розыска и криминолог Игорь Маркелов объяснил, что маньяки таким образом хотят привлечь к себе внимание, потому что им его не хватало раньше.

И хотя такие заявления преступников получают широкую огласку в СМИ, правоохранительные органы должны на них реагировать.

«Если маньяк покажет место захоронения своей жертвы, то у родственников по крайней мере будет возможность по-человечески похоронить убитого», — добавил Маркелов.

Признавшиеся после приговора

По данным РИА «Новости», маньяк из Тольятти Олег Рыльков также находился на пожизненном заключении и делал дальнейшие признания. Среди его преступлений были убийства, грабежи, кражи и изнасилования. В нулевые он признавался в других злодеяниях. Благодаря этому он поменял одиночную камеру на СИЗО.

Последние признания Рыльков сделал два года назад. После этого его перенаправили в Сызрань из Соль-Илецка. Там он попытался подать ходатайство о досрочном освобождении по состоянию здоровья, но суд его отклонил.

Маньяк Евгений Петров, известный как новоуральский потрошитель, отбывал пожизненное наказание за изнасилование и убийство 10 девочек. Как сообщало НТВ, Петров позже признавался, что убил в 2001 году 17-летнюю студентку из Мечетлинского района Башкирии. Но это признание он сделал уже под тяжестью улик.

Такие ситуации происходят и за рубежом. В США 78-летний Сэмюэль Литтл, отбывавший пожизненное наказание за три убийства, рассказал, что за 35 лет его жертвами стали 90 человек. По данным Би-би-си, преступник хотел сменить тюрьму и решил признаться в обмен на перевод.